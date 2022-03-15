https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-mire-poyavilsya-novyy-shtamm-koronavirusa--skrytyy---23344943.html

В мире появился новый штамм коронавируса — "скрытый"

В мире появился новый штамм коронавируса — "скрытый"

Об особенностях нового варианта ковида читайте в материале.

2022-03-15T16:30+0500

2022-03-15T16:30+0500

2022-03-15T16:30+0500

в мире

коронавирус covid-19

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Китае и некоторых европейских странах зарегистрировали случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, представляющую из себя мутацию штамма "омикрон", сообщает пресс-служба Минздрава.В ведомстве отметили, что диагностировать эту мутацию вируса очень сложно, потому что довольно часто его невозможно обнаружить при обычном ПЦР-тестировании. Именно поэтому VA.2 назвали "скрытым штаммом".Вчера эту мутацию омикрона выявили у порядка 1500 граждан в Китае. В частности, в провинции Цзилинь новым штаммом заразились около 900 человек. Число случаев инфицирования также увеличивается в Шанхае и Шэньчжэне.Кроме того, VA.2 стал быстро распространяться и в некоторых европейских странах. В последние дни число случаев заражения резко выросло в Великобритании, Бельгии, Швейцарии и Нидерландах.Читайте также:Чем опасен новый штамм коронавируса — "стелс-омикрон"Заболевших коронавирусом стало еще меньше

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коронавирус covid-19, штамм-омикрон