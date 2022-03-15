https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-uzbekistane-ojidaetsya-poxolodanie-sneg-a-v-nekotoryx-oblastyax--navodnenie-23334989.html

На Узбекистан надвигаются морозы до -10 и наводнения

На Узбекистан надвигаются морозы до -10 и наводнения

О погоде в Узбекистане на ближайшие дни читайте в материале.

2022-03-15T12:09+0500

2022-03-15T12:09+0500

2022-03-15T12:09+0500

общество

погода

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23334033_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7faa5f9d2532c717a5319558401feb21.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистан идут похолодание и снег, сообщили в пресс-службе Узгидромет. На этой неделе, с 17 по 20 марта на территорию Узбекистана придет теплый и влажный воздух из районов Ирана с последующим вторжением холодной воздушной массы с Поволжья. В это же время по большей части территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы. В пятницу, 18 марта местами возможен переход дождя в снег, отметили синоптики.В связи с проливными дождями, ожидаемыми 16-19 марта, опасность наводнения объявлена в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях. Об этом на брифинге сообщила руководитель информационной службы Узгидрометцентра Муниса АсилходжаеваСильный дождь пройдет 17 марта по Бухарской и Навоийской областям.По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям возможен сильный дождь 18 марта.В горных районах республики временами будут сильные дождь и снег.С 17 по 18 марта в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. По Джизакской, Сурхандарьинской областям возможны порывы до 22-27 м/с.По Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям могут быть порывы до 22-27 м/с.Ночная температура воздуха в эти дни понизится до 0-3 градусов тепла, по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 1-2 градусов мороза.По Каракалпакстану, Хорезмской области и пустынной зоне морозы усилятся до 3-6 градусов мороза, по северу Каракалпакстана местами до 7-10 мороза.Читайте также:Для застрявших на перевале Камчик пустили дополнительный поезд — видеоКак избавиться от метеозависимости — врач

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, узбекистан