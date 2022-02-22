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Кто будет финансировать новое Министерство развития спорта — постановление
Кто будет финансировать новое Министерство развития спорта — постановление
При министерстве развития спорта будет создан внебюджетный Фонд поддержки спорта.
2022-02-22T16:23+0500
2022-02-22T16:32+0500
общество
спорт
министерство
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность нового министерства, определив источники финансирования, передает правовой портал Norma.uz.Работа ведомства будет организована за счет средств государственного бюджета, внебюджетных средств министерства, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Кроме того, при министерстве развития спорта будет создан внебюджетный Фонд поддержки спорта. Средства, поступившие в Фонд поддержки туризма и спорта из сферы спорта, в полном объеме будут переданы в Фонд поддержки спорта.Источники формирования средств Фонда:Средства Фонда будут направлены на дополнительное стимулирование работников Министерства развития спорта и его территориальных подразделений, а также организаций системы.Решение о реорганизации Министерства туризма и спорта было принято президентом страны накануне. Вместо одной структуры появятся сразу две. Пост министра по развитию спорта займет Адхам Икрамов, ранее руководивший Торгово-промышленной палатой страны.Читайте также:Фонд туризма получит новые источники финансирования &gt;&gt;Министерство туризма и спорта разделили &gt;&gt;
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спорт, министерство

Кто будет финансировать новое Министерство развития спорта — постановление

16:23 22.02.2022 (обновлено: 16:32 22.02.2022)
© Unsplash / Marino BobeticМяч для гандбола
Мяч для гандбола - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2022
© Unsplash / Marino Bobetic
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При министерстве развития спорта будет создан внебюджетный Фонд поддержки спорта.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность нового министерства, определив источники финансирования, передает правовой портал Norma.uz.
Работа ведомства будет организована за счет средств государственного бюджета, внебюджетных средств министерства, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
Кроме того, при министерстве развития спорта будет создан внебюджетный Фонд поддержки спорта. Средства, поступившие в Фонд поддержки туризма и спорта из сферы спорта, в полном объеме будут переданы в Фонд поддержки спорта.
Источники формирования средств Фонда:
часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении предприятий и организаций, учредителем которых является Министерство развития спорта, после уплаты налогов и сборов;
соответствующие средства, поступающие от реализации объектов государственного имущества согласно решениям о приватизации;
50% средств, поступивших от продажи имущества (за исключением недвижимого имущества) организаций системы;
50% средств, поступивших от передачи в аренду имущества организаций системы и направляемых в бюджет;
50% сумм средств Государственного бюджета, а также хищений, растрат и недостач, выявленных в результате проверок деятельности организаций системы службами внутреннего аудита Министерства развития спорта;
суммы незаконно израсходованных бюджетных средств, хищений, растрат и недостач, выявленных в результате проверок деятельности организаций системы службами внутреннего аудита Министерства развития спорта, взысканные в доход государственных целевых фондов и внебюджетных фондов;
10% средств, поступающих во внебюджетные фонды организаций системы;
доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда и др.
Средства Фонда будут направлены на дополнительное стимулирование работников Министерства развития спорта и его территориальных подразделений, а также организаций системы.
Решение о реорганизации Министерства туризма и спорта было принято президентом страны накануне. Вместо одной структуры появятся сразу две.
Пост министра по развитию спорта займет Адхам Икрамов, ранее руководивший Торгово-промышленной палатой страны.

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