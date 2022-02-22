https://uz.sputniknews.ru/20220222/kto-budet-finansirovat-novoe-ministerstvo-razvitiya-sporta---postanovlenie-22910070.html

Кто будет финансировать новое Министерство развития спорта — постановление

Кто будет финансировать новое Министерство развития спорта — постановление

При министерстве развития спорта будет создан внебюджетный Фонд поддержки спорта.

2022-02-22T16:23+0500

2022-02-22T16:23+0500

2022-02-22T16:32+0500

общество

спорт

министерство

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность нового министерства, определив источники финансирования, передает правовой портал Norma.uz.Работа ведомства будет организована за счет средств государственного бюджета, внебюджетных средств министерства, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Кроме того, при министерстве развития спорта будет создан внебюджетный Фонд поддержки спорта. Средства, поступившие в Фонд поддержки туризма и спорта из сферы спорта, в полном объеме будут переданы в Фонд поддержки спорта.Источники формирования средств Фонда:Средства Фонда будут направлены на дополнительное стимулирование работников Министерства развития спорта и его территориальных подразделений, а также организаций системы.Решение о реорганизации Министерства туризма и спорта было принято президентом страны накануне. Вместо одной структуры появятся сразу две. Пост министра по развитию спорта займет Адхам Икрамов, ранее руководивший Торгово-промышленной палатой страны.Читайте также:Фонд туризма получит новые источники финансирования >>Министерство туризма и спорта разделили >>

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