https://uz.sputniknews.ru/20220315/vkontakte-zapustila-prilojenie-instagram-manager-23332482.html

"ВКонтакте" запустила приложение Instagram Manager

"ВКонтакте" запустила приложение Instagram Manager

Российская социальная сеть "Вконтакте" создала специальное приложение по переносу фото и видео из Instagram.

2022-03-15T10:25+0500

2022-03-15T10:25+0500

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россия

вконтакте

приложение

социальная сеть

instagram

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. "Вконтакте" сделала приложение, с помощью которого теперь можно перенести в российскую соцсеть все фотографии и видео из заблокированного в России Instagram, заявила компания на своей официальной странице."ВКонтакте" запустила специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов", — сообщили в пресс-службе компании.В компании "Вконтакте" объяснили, как воспользоваться новым продуктом: для переноса фотографий с описаниями в приложение надо указать свое имя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы загрузятся в закрытый альбом Instagram, но при необходимости статус "приватность" можно будет изменить в любой момент."Кроме того, в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив. С его помощью можно сохранять во "ВКонтакте" еще и видео (в раздел "Видео"), а также короткие вертикальные видео Reels (в раздел "Клипы"). Все перенесенные материалы будут приватны", — отметили в компании.В информационной службе соцсети уточнили, что скачиваться будут только те данные, которые есть в открытом доступе, а пароль для переноса вводить не надо.Ранее Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Instagram на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ в связи с призывами к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.Читайте также:VK поддержит малый и средний бизнесFacebook закрывается – VK растет

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