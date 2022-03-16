https://uz.sputniknews.ru/20220316/gustoy-tuman-pomeshal-rabote-aeroporta-tashkent--video-23364528.html

Густой туман помешал работе аэропорта "Ташкент" — видео

Густой туман помешал работе аэропорта "Ташкент" — видео

Несколько самолетов не смогли вылететь и приземлиться в столичном аэропорту.

2022-03-16T14:58+0500

2022-03-16T14:58+0500

2022-03-16T14:58+0500

общество

туман

ташкент

аэропорт

самолет

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Из-за плохой видимости в среду утром некоторые внутренние и международные рейсы отложили или перенесли в другие аэропорты.Об этом сообщили в пресс-службе "Uzbekistan Airports".Рейсу из Стамбула пришлось уйти на запасной аэродром в Бишкек."В аэропорту Ташкента в связи с густым туманом — видимость около 150 метров — самолет авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368, следовавший из Стамбула в Ташкент с 259 пассажирами на борту, не смог приземлиться в аэропорту назначения и ушел в 08:45 на запасной аэродром в Бишкек (Кыргызстан)", — заявили в пресс-службе.Борт из Шарм Эль-Шейха вынужденно приземлился в Навои."Еще один рейс MSC-771 авиакомпании Air Cairo по маршруту Шарм Эль-Шейх – Ташкент из-за плохой видимости (200 метров) ушел на запасной аэродром "Навои". Самолет с 172 пассажирами на борту приземлился в 09:35 в аэропорту Навои", – добавили в компании.В 10:14 по ташкентскому времени туман почти рассеялся и ограничения в столичном аэропорту сняли. К этому часу видимость была порядка 2000 метров. Лайнер авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368 совершил посадку в Ташкенте в 11:47, а самолет авиакомпании Air Cairo приземлился в аэропорту столицы в 12:07 по местному времени.Читайте также:Россия увеличила разрешенное число рейсов в 16 стран: Узбекистан — в спискеRed Wings запустит в Ташкент российские "суперджеты"

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туман, ташкент, аэропорт, самолет