https://uz.sputniknews.ru/20220316/gustoy-tuman-pomeshal-rabote-aeroporta-tashkent--video-23364528.html
Густой туман помешал работе аэропорта "Ташкент" — видео
Густой туман помешал работе аэропорта "Ташкент" — видео
Несколько самолетов не смогли вылететь и приземлиться в столичном аэропорту.
2022-03-16T14:58+0500
2022-03-16T14:58+0500
2022-03-16T14:58+0500
общество
туман
ташкент
аэропорт
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23364857_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_70aefae11ac8df6ae351c71022d2faba.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Из-за плохой видимости в среду утром некоторые внутренние и международные рейсы отложили или перенесли в другие аэропорты.Об этом сообщили в пресс-службе "Uzbekistan Airports".Рейсу из Стамбула пришлось уйти на запасной аэродром в Бишкек."В аэропорту Ташкента в связи с густым туманом — видимость около 150 метров — самолет авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368, следовавший из Стамбула в Ташкент с 259 пассажирами на борту, не смог приземлиться в аэропорту назначения и ушел в 08:45 на запасной аэродром в Бишкек (Кыргызстан)", — заявили в пресс-службе.Борт из Шарм Эль-Шейха вынужденно приземлился в Навои."Еще один рейс MSC-771 авиакомпании Air Cairo по маршруту Шарм Эль-Шейх – Ташкент из-за плохой видимости (200 метров) ушел на запасной аэродром "Навои". Самолет с 172 пассажирами на борту приземлился в 09:35 в аэропорту Навои", – добавили в компании.В 10:14 по ташкентскому времени туман почти рассеялся и ограничения в столичном аэропорту сняли. К этому часу видимость была порядка 2000 метров. Лайнер авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368 совершил посадку в Ташкенте в 11:47, а самолет авиакомпании Air Cairo приземлился в аэропорту столицы в 12:07 по местному времени.Читайте также:Россия увеличила разрешенное число рейсов в 16 стран: Узбекистан — в спискеRed Wings запустит в Ташкент российские "суперджеты"
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23364857_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_56afdc4dc8abfd164e4104705d531adf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туман, ташкент, аэропорт, самолет
Густой туман помешал работе аэропорта "Ташкент" — видео
Подписаться на
Несколько самолетов не смогли вылететь и приземлиться в столичном аэропорту.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Из-за плохой видимости в среду утром некоторые внутренние и международные рейсы отложили или перенесли в другие аэропорты.
Об этом сообщили
в пресс-службе "Uzbekistan Airports".
Рейсу из Стамбула пришлось уйти на запасной аэродром в Бишкек.
"В аэропорту Ташкента в связи с густым туманом — видимость около 150 метров — самолет авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368, следовавший из Стамбула в Ташкент с 259 пассажирами на борту, не смог приземлиться в аэропорту назначения и ушел в 08:45 на запасной аэродром в Бишкек (Кыргызстан)", — заявили в пресс-службе.
Борт из Шарм Эль-Шейха вынужденно приземлился в Навои.
"Еще один рейс MSC-771 авиакомпании Air Cairo по маршруту Шарм Эль-Шейх – Ташкент из-за плохой видимости (200 метров) ушел на запасной аэродром "Навои". Самолет с 172 пассажирами на борту приземлился в 09:35 в аэропорту Навои", – добавили в компании.
В 10:14 по ташкентскому времени туман почти рассеялся и ограничения в столичном аэропорту сняли. К этому часу видимость была порядка 2000 метров. Лайнер авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368 совершил посадку в Ташкенте в 11:47, а самолет авиакомпании Air Cairo приземлился в аэропорту столицы в 12:07 по местному времени.