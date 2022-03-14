https://uz.sputniknews.ru/20220314/rossiya-uvelichila-razreshennoe-chislo-reysov-v-16-stran-uzbekistan--v-spiske-23303362.html

Россия увеличила разрешенное число рейсов в 16 стран: Узбекистан — в списке

Россия увеличила разрешенное число рейсов в 16 стран: Узбекистан — в списке

Ранее Росавиация сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за пандемии коронавируса.

2022-03-14T08:31+0500

2022-03-14T08:31+0500

2022-03-14T08:33+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Россия с 14 марта увеличивает разрешенное число полетов с 16 государствами.Речь идет об увеличении авиарейсов с такими странами, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд.Узбекистан также попал в список. Россия нарастила количество рейсов в республику по маршруту Москва — Ташкент с 4 до 7 в неделю, по маршрутам Москва — Бухара, Москва — Самарканд, Москва — Ургенч, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — Андижан и Москва — Термез с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям ограничить рейсы за границу из-за "высокой степени риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом". После этого заявления полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.Полеты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.В пресс-службе UzAirways между тем сообщили, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.Red Wings запустит в Ташкент российские "суперджеты" >>Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону после того, как там были закрыты аэропорты.Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Казань.По данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами составляло до 22 в неделю.Читайте также:

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рейсы, узбекистан, росавиация, полеты, коронавирус covid-19, пандемия