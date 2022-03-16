https://uz.sputniknews.ru/20220316/muchnye-maxinatsii-v-kyrgyzstane-zaderjali-vitse-prezidenta-torgovo-promyshlennoy-palaty-23362053.html

Мучные махинации: в Кыргызстане задержали вице-президента Торгово-промышленной палаты

Мучные махинации: в Кыргызстане задержали вице-президента Торгово-промышленной палаты

В Генпрокуратуре подозревает двух граждан в мошенничестве.

2022-03-16T13:20+0500

2022-03-16T13:20+0500

2022-03-16T13:20+0500

в мире

кыргызстан

денежные махинации

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23362434_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e4f8c471b4c93136b9ce88c3f057017d.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура задержала вице-президента Торгово-промышленной палаты Кыргызстана.Об этом передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры республики.В сообщении надзорного ведомства написаны инициалы подозреваемого: Ш. К. А.На сайте Торгово-промышленной палаты указан один вице-президент с такими инициалами — Шатманов Канатбек Асылбекович.В этом уголовном деле также значится гражданин с инициалами Д. Н. Э. По данным Генпрокуратуры, в 2009 году у Ш. К. А. и Д. Н. Э. был договор с Фондом госматрезервов. Подозреваемые купили муку на 117 миллионов сомов, выставив в качестве залога недвижимое имущество. "Однако в течение 12 лет с момента заключения договора данные лица путем инициирования необоснованных заявлений перед судом уклонялись от исполнения своих обязательств", — сообщили в пресс-службе ведомства.Этим подозреваемым также вменяют еще одну мошенническую схему: обманув некую С.А., им удалось продать ей заложенное недвижимое имущество. Материальный ущерб оценивается в 15 миллионов 705 тысяч сомов, заявили в Гепрокуратуре.По данным надзорного ведомства, в настоящее время вице-президент Торгово-промышленной палаты находится в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека, а Д. Н. Э. объявили в межгосударственный розыск. Читайте также:На сколько могут посадить экс-главу Комитета безопасности в КазахстанеВ Андижане мошенники обещали людям работу в Нацгвардии и поступление в УМЭД

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кыргызстан, денежные махинации, мошенничество