https://uz.sputniknews.ru/20220228/v-andijane-moshenniki-obeschali-lyudyam-rabotu-v-natsgvardii-i-postuplenie-v-umed-23032216.html

В Андижане мошенники обещали людям работу в Нацгвардии и поступление в УМЭД

В Андижане мошенники обещали людям работу в Нацгвардии и поступление в УМЭД

В Алтынкульском районе Андижанской области в ходе оперативных мероприятий сотрудники СГБ и Генпрокуратуры задержали троих мошенников, двое из которых ранее имели судимость.

2022-02-28T17:27+0500

2022-02-28T17:27+0500

2022-02-28T17:31+0500

происшествия

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Алтынкульском районе Андижанской области в ходе оперативных мероприятий сотрудники СГБ и Генпрокуратуры задержали троих мошенников, двое из которых ранее имели судимость, сообщает УзА.В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего поступление в вуз >>Отмечается, что они пообещали одному из клиентов устроить его на работу в Нацгвардию через своих знакомых в Ташкенте, а другому гарантировали зачисление в Университет мировой экономики и дипломатии. За свои услуги они попросили $32 тысячи.Злоумышленники были задержаны в момент получения взятки. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается. Читайте также:Незаконно продали 13 домов — подробности громкого дела в Навоийской области >>"Аферист из Tinder" представлялся сыном миллиардера родом из Узбекистана — фото >>

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мошенничество