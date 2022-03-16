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"Мы работы не боимся, на шее сидеть не хотим": беженцы остаются в Беларуси – видео
"Мы работы не боимся, на шее сидеть не хотим": беженцы остаются в Беларуси – видео
В Беларусь каждый день приезжают украинские беженцы. Некоторые люди решили остаться в республике.
2022-03-16T16:40+0500
2022-03-16T16:40+0500
2022-03-16T16:57+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Беженцы из Украины продолжают пребывать в Беларусь: от нескольких десятков до нескольких сотен ежедневно.Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Местная администрация и просто отзывчивые люди помогают, чем могут: жильем, одеждой, продуктами. Но беженцы говорят следующее: "Мы работы не боимся, на шее сидеть не хотим". И просят помочь им устроиться на работу.Некоторые живут в республике уже три недели. Но практически никто не знает, на сколько останется в Беларуси. Поэтому люди стремятся к нормальной жизни: найти работу, жилье, отправить детей в школы и садики.Гражданка Украины, Светлана приехала из-под Гостомеля в Гомель совсем недавно. Положение у нее в семье было тяжелое: нужны были важные лекарства. По прибытии в Беларусь они осмотрелись и приняли решение остаться в республике: подать на статус беженца и начать работать.В Беларуси случайно оказались и некоторые украинские дальнобойщики, у которых не получилось вернуться домой. Здоровым, крепким мужчинам неудобно, что о них так заботятся посторонние люди. Они благодарны всем, но хотят как можно скорее найти работу и просят помощи в трудоустройстве."У нас есть желающие хотя бы где-то поработать. Мы тоже заложники обстоятельств. Руки-ноги-голова есть. Мы ж не только водители, мы, если надо, готовы и в слесари, и в дворники. Только бы без дела больше не сидеть", – говорят дальнобойщики.Местные власти помогли водителям наладить взаимодействие с автобусным парком. Ряд предприятий обеспечивает работников жильем. Волонтеры и службы занятости проводят анкетирование беженцев из Украины, узнают, кто чем раньше занимался, предлагают вакансии. Эмиграционные службы помогают с документами. Трудоустройство полностью прозрачное и официальное, говорится в сообщении.Читайте также:Минобороны открывает гуманитарные коридоры, националисты расстреливают гражданских — видеоУкраинские силовики стреляли в беженцев — видео
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"Мы работы не боимся, на шее сидеть не хотим": беженцы остаются в Беларуси – видео
16:40 16.03.2022 (обновлено: 16:57 16.03.2022) Подписаться на
В Беларусь каждый день приезжают украинские беженцы. Некоторые люди решили остаться в республике.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Беженцы из Украины продолжают пребывать в Беларусь: от нескольких десятков до нескольких сотен ежедневно.
Об этом сообщает Sputnik Беларусь
.
Местная администрация и просто отзывчивые люди помогают, чем могут: жильем, одеждой, продуктами. Но беженцы говорят следующее: "Мы работы не боимся, на шее сидеть не хотим". И просят помочь им устроиться на работу.
Некоторые живут в республике уже три недели. Но практически никто не знает, на сколько останется в Беларуси. Поэтому люди стремятся к нормальной жизни: найти работу, жилье, отправить детей в школы и садики.
Гражданка Украины, Светлана приехала из-под Гостомеля в Гомель совсем недавно. Положение у нее в семье было тяжелое: нужны были важные лекарства. По прибытии в Беларусь они осмотрелись и приняли решение остаться в республике: подать на статус беженца и начать работать.
В Беларуси случайно оказались и некоторые украинские дальнобойщики, у которых не получилось вернуться домой. Здоровым, крепким мужчинам неудобно, что о них так заботятся посторонние люди. Они благодарны всем, но хотят как можно скорее найти работу и просят помощи в трудоустройстве.
"У нас есть желающие хотя бы где-то поработать. Мы тоже заложники обстоятельств. Руки-ноги-голова есть. Мы ж не только водители, мы, если надо, готовы и в слесари, и в дворники. Только бы без дела больше не сидеть", – говорят дальнобойщики.
Местные власти помогли водителям наладить взаимодействие с автобусным парком. Ряд предприятий обеспечивает работников жильем.
Волонтеры и службы занятости проводят анкетирование беженцев из Украины, узнают, кто чем раньше занимался, предлагают вакансии. Эмиграционные службы помогают с документами. Трудоустройство полностью прозрачное и официальное, говорится в сообщении.