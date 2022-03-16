https://uz.sputniknews.ru/20220316/my-raboty-ne-boimsya-na-shee-sidet-ne-xotim-bejentsy-ostayutsya-v-belarusi--video-23368311.html

"Мы работы не боимся, на шее сидеть не хотим": беженцы остаются в Беларуси – видео

"Мы работы не боимся, на шее сидеть не хотим": беженцы остаются в Беларуси – видео

В Беларусь каждый день приезжают украинские беженцы. Некоторые люди решили остаться в республике.

2022-03-16T16:40+0500

2022-03-16T16:40+0500

2022-03-16T16:57+0500

в мире

беларусь

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23369144_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cb2d55e539c33727b76840585fe629be.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Беженцы из Украины продолжают пребывать в Беларусь: от нескольких десятков до нескольких сотен ежедневно.Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Местная администрация и просто отзывчивые люди помогают, чем могут: жильем, одеждой, продуктами. Но беженцы говорят следующее: "Мы работы не боимся, на шее сидеть не хотим". И просят помочь им устроиться на работу.Некоторые живут в республике уже три недели. Но практически никто не знает, на сколько останется в Беларуси. Поэтому люди стремятся к нормальной жизни: найти работу, жилье, отправить детей в школы и садики.Гражданка Украины, Светлана приехала из-под Гостомеля в Гомель совсем недавно. Положение у нее в семье было тяжелое: нужны были важные лекарства. По прибытии в Беларусь они осмотрелись и приняли решение остаться в республике: подать на статус беженца и начать работать.В Беларуси случайно оказались и некоторые украинские дальнобойщики, у которых не получилось вернуться домой. Здоровым, крепким мужчинам неудобно, что о них так заботятся посторонние люди. Они благодарны всем, но хотят как можно скорее найти работу и просят помощи в трудоустройстве."У нас есть желающие хотя бы где-то поработать. Мы тоже заложники обстоятельств. Руки-ноги-голова есть. Мы ж не только водители, мы, если надо, готовы и в слесари, и в дворники. Только бы без дела больше не сидеть", – говорят дальнобойщики.Местные власти помогли водителям наладить взаимодействие с автобусным парком. Ряд предприятий обеспечивает работников жильем. Волонтеры и службы занятости проводят анкетирование беженцев из Украины, узнают, кто чем раньше занимался, предлагают вакансии. Эмиграционные службы помогают с документами. Трудоустройство полностью прозрачное и официальное, говорится в сообщении.Читайте также:Минобороны открывает гуманитарные коридоры, националисты расстреливают гражданских — видеоУкраинские силовики стреляли в беженцев — видео

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, беженцы