https://uz.sputniknews.ru/20220316/rossiya-gotova-k-peregovoram-esli-kiev-ne-popytaetsya-razmyt-dialog--lavrov-23370198.html
Россия готова к переговорам, если Киев не попытается "размыть" диалог – Лавров
Россия готова к переговорам, если Киев не попытается "размыть" диалог – Лавров
Новая встреча российского министра иностранных дел с украинским коллегой будет зависеть от настроя украинской стороны, подчеркнул он.
2022-03-16T17:23+0500
2022-03-16T17:23+0500
2022-03-16T17:23+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сергей лавров
киев
украина
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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Москва готова продолжать переговоры с Украиной, но необходимо понять, какой будет "добавленная стоимость" таких переговоров.В целом, в переговорах, пусть с трудом, но начинает проявляться деловой настрой, который позволяет надеяться на то, что стороны смогут договориться, считает Лавров.Новая встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от настроя украинской стороны, подчеркнул российский дипломат.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Российские военные взяли под контроль Херсонскую область
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сергей лавров, киев, украина
Россия готова к переговорам, если Киев не попытается "размыть" диалог – Лавров
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Новая встреча российского министра иностранных дел с украинским коллегой будет зависеть от настроя украинской стороны, подчеркнул он.
ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Москва готова продолжать переговоры с Украиной, но необходимо понять, какой будет "добавленная стоимость" таких переговоров.
"Поговорили, и хорошо. Мы будем готовы к таким контактам и в будущем, но желательно понимать, во-первых, какая добавленная стоимость от таких контактов, и, во-вторых, как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием переговорного процесса белорусского канала", - сказал министр.
В целом, в переговорах, пусть с трудом, но начинает проявляться деловой настрой, который позволяет надеяться на то, что стороны смогут договориться, считает Лавров.
"Нейтральный статус [Украины] сейчас всерьез обсуждается в увязке, конечно же, с гарантиями безопасности, - сказал он - Там есть конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию".
Новая встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от настроя украинской стороны, подчеркнул российский дипломат.
"Если с их стороны будет заинтересованность, то мы захотим понять, что конкретно нового они намерены сообщить и не будет ли это очередной попыткой создать параллельный трек, размыть то, что делается по белорусском каналу, и создать видимость активности путем внешних эффектов" , - сказал Лавров.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.