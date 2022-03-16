https://uz.sputniknews.ru/20220316/rossiya-gotova-k-peregovoram-esli-kiev-ne-popytaetsya-razmyt-dialog--lavrov-23370198.html

Россия готова к переговорам, если Киев не попытается "размыть" диалог – Лавров

Россия готова к переговорам, если Киев не попытается "размыть" диалог – Лавров

Новая встреча российского министра иностранных дел с украинским коллегой будет зависеть от настроя украинской стороны, подчеркнул он.

2022-03-16T17:23+0500

2022-03-16T17:23+0500

2022-03-16T17:23+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей лавров

киев

украина

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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Москва готова продолжать переговоры с Украиной, но необходимо понять, какой будет "добавленная стоимость" таких переговоров.В целом, в переговорах, пусть с трудом, но начинает проявляться деловой настрой, который позволяет надеяться на то, что стороны смогут договориться, считает Лавров.Новая встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от настроя украинской стороны, подчеркнул российский дипломат.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Российские военные взяли под контроль Херсонскую область

киев

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сергей лавров, киев, украина