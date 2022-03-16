https://uz.sputniknews.ru/20220316/stali-izvestny-detali-proekta-po-prevrascheniyu-samarkanda-v-gorod-millionnik--foto-23366310.html

Стали известны детали проекта по превращению Самарканда в город-миллионник — фото

Стали известны детали проекта по превращению Самарканда в город-миллионник — фото

Минэкономразвития и сокращения бедности Узбекистана опубликовало подробности расширения исторического города в республике.

2022-03-16T16:03+0500

2022-03-16T16:03+0500

2022-03-16T16:03+0500

общество

узбекистан

самарканд

город

республика

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Из Самарканда сделают город-миллионник: территорию расширят, сам город разделят на пять районов.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана."Среди представителей экспертного общества активно рассматриваются вопросы формирования и развития "городов-миллионников". При правильном подходе к данному процессу страна может получить положительные социально-экономические результаты. Мировой опыт в этом вопросе показал, что "город-миллионник" имеет колоссальный потенциал. В частности, активно привлекаются инвесторы и реализуются масштабные инвестиционные проекты", – заявили в ведомстве.В настоящее время площадь Самарканда составляет 123,8 кв. км. В него входят три поселка городского типа, расположенных на территориях Пастдаргомского и Самаркандского районов. Население – свыше 559 тысяч человек, плотность населения – 4518 человек на кв. км. Кроме того, около города образовывается агломерация, составляющая больше 1 млн человек.По данным Минэкономразвития, в состав города включат отдельные территории соседних районов, а государственные ведомства и административные службы перенесут за пределы исторического центра. Планируют также построить два тоннеля и два моста.Согласно документу, после преобразования площадь Самарканда составит 28,08 тысячи га, а население будет больше 1,018 млн человек. Территорию города разделят на пять районов.В одной из ключевых сфер экономики Самарканда – туризме, собираются обеспечить занятость 40 тысяч человек. В следующие пять лет из области планируют сделать туристический хаб республики и за счет этого увеличить объем туристических услуг в десять раз. К примеру, здесь хотят организовать около 600 новых отелей и гостевых домов, заключили в министерстве.Читайте также:Фестиваль шашлыков впервые пройдет в СамаркандеВ двух районах Самаркандской области сменились хокимы

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