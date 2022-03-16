https://uz.sputniknews.ru/20220316/u-pensionerov-poyavilas-massa-privilegiy-i-nebolshix-obyazannostey-23358309.html
У пенсионеров появилась масса привилегий и небольших обязанностей
У пенсионеров появилась масса привилегий и небольших обязанностей
О запрете увольнять пенсионеров и о других льготах для пожилых людей в Узбекистане читайте в нашем материале.
2022-03-16T12:20+0500
2022-03-16T12:20+0500
2022-03-16T12:20+0500
общество
узбекистан
пенсионеры
льготы
пожилые люди
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает дополнительные меры по всесторонней поддержке и повышению уровня жизни старшего поколения.Для того, чтобы из безработной и проблемной молодёжи воспитать полезных граждан для общество, правительство поручило разработать специальные программы. В частности, решили к трудновоспитуемым юношам и девушкам прикрепить граждан пенсионного возраста и интеллигенции, на основе принципа "Один представитель старшего поколения ответственен за десятерых молодых людей".Министерство по поддержке махалли и старшего поколения будет помогать материально и морально социально активным пожилым людям, которые работают с молодежью.Пенсионерам также поручили выполнять общественный контроль за медицинскими услугами, оказываемыми населению, успеваемостью и посещаемостью учащихся, центрами занятости и оказанием других госуслуг в махаллях.Новые правила введут с 1 апреля 2022 года:Фонду по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний" из Госбюджета выделят 50 миллиардов сумов на 2022 год.В последние годы приняли более 10 актов законодательства по поддержки социальной активности старшего поколения.Для представителей пенсионного возраста в 152 районах и городах сделали комплексы "Нуронийлар масканлари". Наладили выплаты пенсий всем работающим пенсионерам в полном объеме. В областях, районах и городах создали общественные советы "Нуронийлар". В махаллях – группы "Кексалар маслахати". Появилась также традиция проводить "Недели старшего поколения" и "Месячника туризма старшего поколения".Читайте также:В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президентаСтало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии
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узбекистан, пенсионеры, льготы, пожилые люди
У пенсионеров появилась масса привилегий и небольших обязанностей
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О запрете увольнять пенсионеров и о других льготах для пожилых людей в Узбекистане читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал постановление
, которое предусматривает дополнительные меры по всесторонней поддержке и повышению уровня жизни старшего поколения.
Для того, чтобы из безработной и проблемной молодёжи воспитать полезных граждан для общество, правительство поручило разработать специальные программы.
В частности, решили к трудновоспитуемым юношам и девушкам прикрепить граждан пенсионного возраста и интеллигенции, на основе принципа "Один представитель старшего поколения ответственен за десятерых молодых людей".
Министерство по поддержке махалли и старшего поколения будет помогать материально и морально социально активным пожилым людям, которые работают с молодежью.
Пенсионерам также поручили выполнять общественный контроль за медицинскими услугами, оказываемыми населению, успеваемостью и посещаемостью учащихся, центрами занятости и оказанием других госуслуг в махаллях.
Согласно постановлению, работодатель теперь не сможет расторгнуть трудовой договор из-за достижения работником пенсионного возраста.
Новые правила введут с 1 апреля 2022 года:
одиноких престарелых людей, нуждающихся в постороннем уходе, один раз в год бесплатно будут отправлять в санаторий для оздоровления;
малообеспеченным пожилым гражданам планируют покупать лекарства, медицинские и специальные протезно-ортопедические изделия, а также будут покрывать расходы на хирургические операции;
пожилым людям с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью компенсируют до 50% стоимости лекарств на основе рецептов врачей, исходя из трехмесячной потребности;
представителям старшего поколения покроют расходы на абонементы для занятий физкультурой и спортом;
людям пенсионного возраста полностью покроют стоимость билетов в государственные театры и музеи.
Фонду по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний" из Госбюджета выделят 50 миллиардов сумов на 2022 год.
В последние годы приняли более 10 актов законодательства по поддержки социальной активности старшего поколения.
Для представителей пенсионного возраста в 152 районах и городах сделали комплексы "Нуронийлар масканлари". Наладили выплаты пенсий всем работающим пенсионерам в полном объеме.
В областях, районах и городах создали общественные советы "Нуронийлар". В махаллях – группы "Кексалар маслахати".
Появилась также традиция проводить "Недели старшего поколения" и "Месячника туризма старшего поколения".