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https://uz.sputniknews.ru/20220118/stalo-izvestno-kto-poluchit-vesomuyu-nadbavku-k-pensii-22251373.html
Стало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии
Стало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии
Дополнительные средства выплачиваются узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики.
2022-01-18T12:44+0500
2022-01-18T12:46+0500
общество
пенсия
пенсионеры
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане пожилые люди в возрасте от 100 лет получат доплату к пенсии в размере 100% от ее минимального базового размера (289 тысяч сумов), передает Norma.Надбавка выплачивается узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики. Отмечается, что при изменении минимального базового размера пенсии доплата будет изменяться пропорционально. Выплата производится независимо от количества и размеров надбавок к пенсии.Инструкция по применению: как узнать о сумме пенсионных накоплений онлайн &gt;&gt;Денежные средства начнут выдавать по месту постоянного проживания или временного пребывания.Иностранцу или лицу без гражданства оплата производится пока не истек срок действия вида на жительство или удостоверения личности.Напомним, в этому году правительство Узбекистана направит почти 12 трлн сумов на расходы, связанные с повышением пенсий, зарплат и стипендий.Читайте также:В Узбекистане свыше 4 млн семей получают пенсии и пособия &gt;&gt;Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы &gt;&gt;
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пенсия, пенсионеры

Стало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии

12:44 18.01.2022 (обновлено: 12:46 18.01.2022)
© Пресс-служба ГоскомтуризмаПожилой турист
Пожилой турист - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Пресс-служба Госкомтуризма
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Дополнительные средства выплачиваются узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане пожилые люди в возрасте от 100 лет получат доплату к пенсии в размере 100% от ее минимального базового размера (289 тысяч сумов), передает Norma.
Надбавка выплачивается узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики.
Отмечается, что при изменении минимального базового размера пенсии доплата будет изменяться пропорционально. Выплата производится независимо от количества и размеров надбавок к пенсии.
Инструкция по применению: как узнать о сумме пенсионных накоплений онлайн >>
Денежные средства начнут выдавать по месту постоянного проживания или временного пребывания.
Иностранцу или лицу без гражданства оплата производится пока не истек срок действия вида на жительство или удостоверения личности.
Напомним, в этому году правительство Узбекистана направит почти 12 трлн сумов на расходы, связанные с повышением пенсий, зарплат и стипендий.
Читайте также:
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