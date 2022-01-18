https://uz.sputniknews.ru/20220118/stalo-izvestno-kto-poluchit-vesomuyu-nadbavku-k-pensii-22251373.html
Стало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии
Стало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии
Дополнительные средства выплачиваются узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики.
2022-01-18T12:44+0500
2022-01-18T12:44+0500
2022-01-18T12:46+0500
общество
пенсия
пенсионеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/01/15301802_0:61:1177:723_1920x0_80_0_0_8e1c5360af2fffc302302ed7457e3270.jpg
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане пожилые люди в возрасте от 100 лет получат доплату к пенсии в размере 100% от ее минимального базового размера (289 тысяч сумов), передает Norma.Надбавка выплачивается узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики. Отмечается, что при изменении минимального базового размера пенсии доплата будет изменяться пропорционально. Выплата производится независимо от количества и размеров надбавок к пенсии.Инструкция по применению: как узнать о сумме пенсионных накоплений онлайн >>Денежные средства начнут выдавать по месту постоянного проживания или временного пребывания.Иностранцу или лицу без гражданства оплата производится пока не истек срок действия вида на жительство или удостоверения личности.Напомним, в этому году правительство Узбекистана направит почти 12 трлн сумов на расходы, связанные с повышением пенсий, зарплат и стипендий.Читайте также:В Узбекистане свыше 4 млн семей получают пенсии и пособия >>Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/01/15301802_66:0:1111:784_1920x0_80_0_0_4131aecee589a746fbddf48b81967a5b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пенсия, пенсионеры
Стало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии
12:44 18.01.2022 (обновлено: 12:46 18.01.2022)
Дополнительные средства выплачиваются узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
В Узбекистане пожилые люди в возрасте от 100 лет получат доплату к пенсии в размере 100% от ее минимального базового размера (289 тысяч сумов), передает
Norma.
Надбавка выплачивается узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики.
Отмечается, что при изменении минимального базового размера пенсии доплата будет изменяться пропорционально. Выплата производится независимо от количества и размеров надбавок к пенсии.
Денежные средства начнут выдавать по месту постоянного проживания или временного пребывания.
Иностранцу или лицу без гражданства оплата производится пока не истек срок действия вида на жительство или удостоверения личности.
Напомним, в этому году правительство Узбекистана направит
почти 12 трлн сумов на расходы, связанные с повышением пенсий, зарплат и стипендий.