https://uz.sputniknews.ru/20220118/stalo-izvestno-kto-poluchit-vesomuyu-nadbavku-k-pensii-22251373.html

Стало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии

Стало известно, кто получит весомую надбавку к пенсии

Дополнительные средства выплачиваются узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики.

2022-01-18T12:44+0500

2022-01-18T12:44+0500

2022-01-18T12:46+0500

общество

пенсия

пенсионеры

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане пожилые люди в возрасте от 100 лет получат доплату к пенсии в размере 100% от ее минимального базового размера (289 тысяч сумов), передает Norma.Надбавка выплачивается узбекистанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики. Отмечается, что при изменении минимального базового размера пенсии доплата будет изменяться пропорционально. Выплата производится независимо от количества и размеров надбавок к пенсии.Инструкция по применению: как узнать о сумме пенсионных накоплений онлайн >>Денежные средства начнут выдавать по месту постоянного проживания или временного пребывания.Иностранцу или лицу без гражданства оплата производится пока не истек срок действия вида на жительство или удостоверения личности.Напомним, в этому году правительство Узбекистана направит почти 12 трлн сумов на расходы, связанные с повышением пенсий, зарплат и стипендий.Читайте также:В Узбекистане свыше 4 млн семей получают пенсии и пособия >>Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы >>

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пенсия, пенсионеры