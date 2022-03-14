https://uz.sputniknews.ru/20220314/goryachiy-rossiyskiy-privet-amerikanskim-naemnikam-na-yavorovskom-poligone-23326940.html

Горячий российский "привет" американским наемникам на Яворовском полигоне

Горячий российский "привет" американским наемникам на Яворовском полигоне

Украинский министр обороны Алексей Резников в очередной раз призвал НАТО "закрыть небо", поскольку на Яворовском полигоне Россия "атаковала весь мир".

2022-03-14T21:30+0500

2022-03-14T21:30+0500

2022-03-14T21:30+0500

колумнисты

спецоперация

украина

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Массированный ракетный удар России по главной базе Пентагона и НАТО на Украине – последнее предупреждение западным "партнерам", которые пытаются скрытно и непосредственно вступить в вооруженный конфликт с РФ на украинской территории.Утром 13 марта массированным ракетным ударом фактически стерта с лица земли главная база Пентагона и НАТО на украинской территории, близ села Старичи Львовской области. На Яворовском полигоне уничтожены до 180 иностранных наемников, натовских и украинских военных инструкторов, центр подготовки и боевого слаживания "Иностранного легиона" перед отправкой в районы боевых действий, а также склады с вооружением, поставленным Украине странами Запада.Днем ранее в Чернигове уничтожена база иностранных боевиков в здании гостиницы "Украина". Совершенно неслучайная цепь событий.Москва с 24 февраля неоднократно предупреждала Вашингтон и Брюссель о жесточайшей реакции на вмешательство в российскую военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако США и НАТО продолжали поставки "оборонительного" оружия киевскому режиму, формировали отряды иностранных наемников. Итог закономерен – на украинской территории западные специалисты и вооружения стали "законными" и приоритетными целями для ракетно-бомбовых ударов российских войск.Яворовский полигон и учебный центр для американцев и их союзников – украинский аналог крупнейшей военной базы США "Рамштайн" в Германии. Близ села Старичи "партнеры" обживались более 25 лет, начиная с середины 1990-х. Здесь готовили украинские подразделения для взаимодействия с войсками НАТО в Ираке, Афганистане и других горячих точках. Сюда привезли первые "Джавелины" и "Стингеры".На уничтоженных объектах с согласия НАТО проводились занятия с иностранными наемниками частных военных компаний (ЧВК), которые прибывали на Украину для войны с Россией. На сегодня полигонная и методическая база Яворовского учебного центра обнулена, инструкторы уничтожены, тысячи иностранных наемников лишены незаменимого пункта сбора и вооружения.Минобороны РФ обещает в приоритетном порядке уничтожать наемников ЧВК, и все более интенсивно "работает" по военным объектам на Западной Украине – 11 марта высокоточным оружием большой дальности поражены авиабазы и другие объекты ВСУ возле городов Луцк и Ивано-Франковск, неподалеку от границ с Польшей и Словакией.Вполне закономерным выглядит сворачивание киевским режимом и НАТО проекта "Иностранный легион". Миссия невыполнима, уцелевшие наемники покупают обратные билеты из Польши, страны НАТО притормозили набор "добровольцев" для войны с Россией.Горькое лекарствоПо данным украинской стороны, 13 марта на Яворовский полигон прилетело до 30 российских ракет. Возможно, у страха глаза велики, а фото-видео с места удара объективно свидетельствуют о нескольких точках поражения и огромных разрушениях так называемого Международного центра миротворчества и безопасности.Издание The New York Times опубликовало кадры нанесения удара и последствия на месте событий. При этом корреспондент NYTДэвид Филлипс сообщил, что в момент удара на Яворовском полигоне находились американские наемники. Уцелевший спецназовец Армии США с большим послужным списком Нолан Петерсон подтвердил гибель десятков американцев – из 200 "добровольцев", прибывших воевать за Незалежную, в живых осталось только 30. Состояние многих пострадавших наемников во Львове оценивается как критическое.Известно о гибели одного и ранении нескольких французских "добровольцев". Организатор отправки французских наемников на Украину – Уго Пеллегрини – заявил об остановке набора в "Интернациональный легион".На Западе украинский проект пока не закрыт, но активность "добровольцев" резко снизилась – вторую жизнь за деньги не купишь. Россия очень жестко продемонстрировала готовность, возможность и эффективность уничтожения на Украине наемников из стран Североатлантического альянса.Украинский министр обороны Алексей Резников в очередной раз призвал НАТО "закрыть небо", поскольку на Яворовском полигоне Россия "атаковала весь мир". Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак предложил Госдепу разместить военные базы США на Западной Украине – по сирийскому образцу, чтобы избежать дальнейших ударов России.Однако Вашингтон едва ли не ежедневно заявляет о нежелании отправлять американские войска на Украинский ТВД. Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби 13 марта заявил, что американские военные инструкторы две недели назад уехали из тренировочного центра ВСУ подо Львовом.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военнослужащие в операциях на Украине не участвуют, и Белый дом не намерен отправлять кого-либо в эту страну. Пентагон отрицает даже документально доказанную работу на Украине тридцати своих биолабораторий. США экономически заинтересованы в бесконечном продолжении конфликта на Украине, но за все военные преступления придется расплачиваться исключительно киевскому режиму.Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью газете El Pais резюмировал: "Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины может обернуться началом Третьей мировой войны".Ювелирная операция демилитаризации и денацификации Украины идет планомерно и необратимо – российские войска методично перемалывают подразделения и укрепрайоны ВСУ и нацбатов. Американская разведка предупреждает украинский Генштаб о необходимости срочного усиления ВСУ на "восточном фронте", чтобы не допустить оперативного окружения войсками республик Донбасса и России, однако усиливать нечем. Гораздо ранее Генштаб ВСУ сообщил "верховному комику" о потере 70% тяжелой боевой техники на юго-востоке страны.Очаги сопротивления ВСУ и нацбатов сохраняются исключительно террористическими методами – использованием мирного украинского населения в качестве "живого щита". Этим подлейшим процессом руководит непосредственно офис украинского президента.И обстрел Донецка 14 марта кассетной боеголовкой комплекса "Точка-У" – узнаваемый почерк националистических подразделений (из Красноармейска). Российский СК после применения украинской ракеты по мирному населению ДНР возбудил уголовное дело о запрещенных методах войны.По итогам 18 суток специальной военной операции подразделения ВС России контролируют треть украинской территории, и продолжают наступление. Выведены из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 РСЗО, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 1028 единиц специальной военной автомобильной техники. Российская операция продолжается днем и ночью.На фоне западного потока фейковых новостей, Кремль 14 марта еще раз официально подтвердил, что все планы российского руководства по демилитаризации и денацификации Украины будут реализованы "в полном объеме".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также: Летчику удалось посадить Су-25 после попадания в него ракеты — видео >>Военные Украины нанесли удар по Донецку: среди погибших могут быть дети >>

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спецоперация, украина