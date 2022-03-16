https://uz.sputniknews.ru/20220316/uzbekistan-vozobnovlyaet-dvijenie-passajirskix-poezdov-s-kazaxstanom-23356909.html
Узбекистан возобновляет движение пассажирских поездов с Казахстаном
Узбекистан возобновляет движение пассажирских поездов с Казахстаном
Узбекистан возобновил пассажирское железнодорожное сообщение с соседом.
2022-03-16T10:38+0500
2022-03-16T10:38+0500
2022-03-16T11:01+0500
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистан возобновил пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном. Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.Теперь же ограничения сняты. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. С 16 марта также возобновляется регулярное автобусное сообщение между городами Узбекистана и Казахстана.Кроме того, власти Узбекистана сняли ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Таджикистаном, введенные в январе из-за распространения штамма "омикрон".Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане постепенно налаживается. Если в январе за сутки выявляли 1,4 тысячи инфицированных, то в последние дни суточное число заболевших составляет 20-40 человек. С 1 марта в стране отменен обязательный масочный режим и ограничения в работе заведений общепита. По данным Министерства здравоохранения, общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане составляет 237 281, выздоровевших — 234 720. Читайте также:
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узбекистан, поезд, казахстан, коронавирус covid-19, пандемия
Узбекистан возобновляет движение пассажирских поездов с Казахстаном
10:38 16.03.2022 (обновлено: 11:01 16.03.2022) Подписаться на
Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020-го из-за пандемии.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистан возобновил пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном.
"С 16 марта возобновляется международное пассажирское железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном на паритетной основе, с соблюдением карантинных правил", — сообщили в Министерстве транспорта республики.
Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
Теперь же ограничения сняты. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
С 16 марта также возобновляется регулярное автобусное сообщение между городами Узбекистана и Казахстана.
Кроме того, власти Узбекистана сняли ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Таджикистаном, введенные в январе из-за распространения штамма "омикрон".
"С 16 марта отменяются временные ограничения на передвижение всех лиц через наземные пункты пропуска на границе Узбекистана с Таджикистаном и с Казахстаном. Принимаются меры по возобновлению работы всех пунктов пограничного пропуска", — заявили в Минтрансе.
Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане постепенно налаживается. Если в январе за сутки выявляли 1,4 тысячи инфицированных, то в последние дни суточное число заболевших составляет 20-40 человек.
С 1 марта в стране отменен обязательный масочный режим и ограничения в работе заведений общепита. По данным Министерства здравоохранения, общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане составляет 237 281, выздоровевших — 234 720.