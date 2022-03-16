https://uz.sputniknews.ru/20220316/uzbekistan-otmenil-ptsr-testy-dlya-vaktsinirovannyx-turistov-23356063.html

Узбекистан отменил ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Узбекистан отменил ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

С 16 марта вступили в силу новые правила, касающиеся сдачи теста на коронавирус. Собрали главное в материале.

2022-03-16T08:58+0500

2022-03-16T08:58+0500

2022-03-16T08:58+0500

общество

туристы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Узбекистане с 16 марта отменили требование об обязательном предоставлении ПЦР-теста для въезда в страну. Данное правило распространяется только на иностранцев, имеющих сертификат о прохождении вакцинации от COVID. Если же этого документа при себе не будет, то необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста (с электронным QR-кодом), сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия в Узбекистан. В случае, если нет ни того, ни другого сертификата, иностранным туристам нужно будет сдать экспресс-тест при пересечении границы.Это не единственно решение, которое приняла спецкомиссия. С 16 марта также снимаются все ограничения по свободному пропуску граждан Узбекистана и Казахстана через все наземные погранпереходы между двумя странами. Аналогичные меры приняты в отношении лиц, пересекающих границу Узбекистана и Таджикистана.Кроме того, возобновляется работа системы оформления и выдачи электронных виз иностранным гражданам (E-VISA).Ранее Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на полеты в Узбекистан.Читайте также:

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