https://uz.sputniknews.ru/20220317/bolee-desyatka-maxalley-tashkenta-ostanutsya-bez-gaza-adresa-i-sroki-23386765.html
Более десятка махаллей Ташкента останутся без газа: адреса и сроки
Более десятка махаллей Ташкента останутся без газа: адреса и сроки
Их больше десятка. Всю информацию об адресах и сроках отключений собрали в материале.
2022-03-17T11:35+0500
2022-03-17T11:35+0500
2022-03-17T11:35+0500
общество
ташкент
махалля
газ
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В нескольких махаллях Сергелийского района временно отключат газ.Это произойдет 19 марта с 9.00 до 19.00 из-за плановых ремонтных работ на районном газопроводе.Отключения коснутся следующих махаллей:В середине февраля жители столицы до вечера остались без воды из-за ремонта на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, махалля, газ
Более десятка махаллей Ташкента останутся без газа: адреса и сроки
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С чем связаны отключения и как долго они продлятся — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В нескольких махаллях Сергелийского района временно отключат газ.
Это произойдет 19 марта с 9.00 до 19.00 из-за плановых ремонтных работ на районном газопроводе.
Отключения коснутся
следующих махаллей:
В середине февраля жители столицы до вечера остались без воды из-за ремонта на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.
Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.