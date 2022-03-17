https://uz.sputniknews.ru/20220317/kitay-nikogda-ne-zabudet-kto-bombil-ix-posolstvo-v-yugoslavii-23390793.html
Китайцы напомнили НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии
Китайцы напомнили НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии
Миссия Китая при ЕС напомнила НАТО о главном нарушителе международного права.
2022-03-17T13:37+0500
2022-03-17T13:37+0500
2022-03-17T13:41+0500
в мире
китай
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посольство
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. КНР разделяет боль других стран и никогда не забудет, кто бомбил посольство Китая в Югославии.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Китая в Евросоюзе."Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — сообщается на сайте представительства Китая в ЕС.В тексте говорится, что НАТО — крупнейший в мире военный союз, пережиток холодной войны, который непрерывно продвигается на восток. "НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отметили в заявлении.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.Читайте также:США требуют от Китая геополитического самоубийстваВесеннее волшебство: в Китае цветут деревья
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китай, нато, посольство, евросоюз, международное право
Китайцы напомнили НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии
13:37 17.03.2022 (обновлено: 13:41 17.03.2022) Подписаться на
Миссия Китая при Евросоюзе напомнила НАТО о главном нарушителе международного права.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. КНР разделяет боль других стран и никогда не забудет, кто бомбил посольство Китая в Югославии.
Об этом передает РИА Новости
со ссылкой на заявление представительства Китая в Евросоюзе.
"Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — сообщается на сайте представительства Китая в ЕС.
В тексте говорится, что НАТО — крупнейший в мире военный союз, пережиток холодной войны, который непрерывно продвигается на восток.
"НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отметили в заявлении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.
Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.
МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.