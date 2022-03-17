https://uz.sputniknews.ru/20220317/kitay-nikogda-ne-zabudet-kto-bombil-ix-posolstvo-v-yugoslavii-23390793.html

Китайцы напомнили НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии

Китайцы напомнили НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии

Миссия Китая при ЕС напомнила НАТО о главном нарушителе международного права.

2022-03-17T13:37+0500

2022-03-17T13:37+0500

2022-03-17T13:41+0500

в мире

китай

нато

посольство

евросоюз

международное право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/11/23390840_0:11:2823:1599_1920x0_80_0_0_123bb76c5517f98853959f587345004d.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. КНР разделяет боль других стран и никогда не забудет, кто бомбил посольство Китая в Югославии.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Китая в Евросоюзе."Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — сообщается на сайте представительства Китая в ЕС.В тексте говорится, что НАТО — крупнейший в мире военный союз, пережиток холодной войны, который непрерывно продвигается на восток. "НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отметили в заявлении.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.Читайте также:США требуют от Китая геополитического самоубийстваВесеннее волшебство: в Китае цветут деревья

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

китай, нато, посольство, евросоюз, международное право