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Китайцы напомнили НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии
Китайцы напомнили НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии
Миссия Китая при ЕС напомнила НАТО о главном нарушителе международного права.
2022-03-17T13:37+0500
2022-03-17T13:41+0500
в мире
китай
нато
посольство
евросоюз
международное право
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. КНР разделяет боль других стран и никогда не забудет, кто бомбил посольство Китая в Югославии.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Китая в Евросоюзе."Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — сообщается на сайте представительства Китая в ЕС.В тексте говорится, что НАТО — крупнейший в мире военный союз, пережиток холодной войны, который непрерывно продвигается на восток. "НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отметили в заявлении.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.Читайте также:США требуют от Китая геополитического самоубийстваВесеннее волшебство: в Китае цветут деревья
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китай, нато, посольство, евросоюз, международное право

Китайцы напомнили НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии

13:37 17.03.2022 (обновлено: 13:41 17.03.2022)
© AFP 2022 / PETRAS MALUKASThe US and The NATO flag flie in front of two US Air Force F-22 Raptor fighter aircrafts at the Air Base of the Lithuanian Armed Forces in Љiauliai, Lithuania, on April 27, 2016
The US and The NATO flag flie in front of two US Air Force F-22 Raptor fighter aircrafts at the Air Base of the Lithuanian Armed Forces in Љiauliai, Lithuania, on April 27, 2016 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / PETRAS MALUKAS
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Миссия Китая при Евросоюзе напомнила НАТО о главном нарушителе международного права.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. КНР разделяет боль других стран и никогда не забудет, кто бомбил посольство Китая в Югославии.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Китая в Евросоюзе.
"Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — сообщается на сайте представительства Китая в ЕС.
В тексте говорится, что НАТО — крупнейший в мире военный союз, пережиток холодной войны, который непрерывно продвигается на восток.
"НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отметили в заявлении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.
Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.
МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.
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