https://uz.sputniknews.ru/20220315/ssha-trebuyut-ot-kitaya-geopoliticheskogo-samoubiystva-23339826.html

США требуют от Китая геополитического самоубийства

США требуют от Китая геополитического самоубийства

Знаете, какая самая популярная новость в соцсетях Незалежной за все время с начала боевых действий? Никогда не угадаете: "Китай завдав несподiваного удару по росiї".

2022-03-15T13:35+0500

2022-03-15T13:35+0500

2022-03-15T13:35+0500

колумнисты

сша

китай

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То есть "Китай нанес неожиданный удар по россии" (да, именно так — через строчную "р"). За четыре дня с момента публикации заметка на украинском сайте набрала почти полтора миллиона просмотров и треть миллиона перепостов. И это очень печальная новость — но не для России, а для Украины.Потому что она продолжает жить в выдуманном мире, но важнейшую роль здесь играет уже не "Запад нам поможет", а "Китай отвернулся от России". Иными словами, осталась только одна надежда победить Россию: у соседа сдохнет корова, то есть китайцы поссорятся с русскими, и это приведет к поражению российской армии.В этом выдуманном мире не имеет значения объективная реальность. Разве непонятно, что Россия в любом случае завершит операцию на Украине не раньше выполнения программы-минимум: полной и безоговорочной капитуляции ВСУ и смены ориентации Незалежной? И даже если бы Россия оказалась в полной изоляции, судьбу украинской власти это бы не изменило. Этого не понимают в Киеве? Понимают, но пытаются поддерживать пустые надежды.Потому что именно Пекин несколько лет назад стал использовать для характеристики российско-китайских отношений выражение "стоим спина к спине", и не нужно большого ума для понимания, что это означает в современных геополитических раскладах.Но на Китай давят изо всех сил, Штаты не стесняются в выражениях. Ведь и взбодрившая украинских читателей новость была о том, что он отказался поставлять в Россию запчасти для американских и европейских самолетов, чтобы соблюдать введенные Западом санкции. Эта новость пришла из России от одного из сотрудников Росавиации, но позже была опровергнута. Да, проблемы с получением запчастей у России будут, да, Китай будет искать удобные схемы, дабы обойти запреты, но ни о каком предательстве с его стороны речи не идет.Хотя давление на Пекин будет только расти, но все это было предсказуемо и просчитываемо. Китай готовится к "адским" санкциям >>Вчера, например, в Риме прошла встреча члена Политбюро ЦК КПК, куратора внешней политики Яна Цзечи с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Учитывая, что контакты между американским и китайским руководством достаточно редки, интерес к ней повышенный. Встреча чрезвычайная. Из-за Украины? Так хотят представить ситуацию американцы, а вот что говорят в Пекине:То же самое касается и повестки: Пекин указывает, что "основным предметом обсуждения на встрече станет реализация важного консенсуса, достигнутого главами двух государств в ходе виртуального саммита в ноябре прошлого года", а также "стороны обсудят китайско-американские отношения и обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".А о чем говорят американцы? Они практически открыто угрожают Китаю, обещая "принять меры" в том случае, если он откажется соблюдать западные санкции против России. Тот же Салливан накануне встречи с Яном заявил, что Пекин ждут последствия:То есть США прозрачно намекают на возможность введения вторичных санкций — ситуации, когда Америка вводит рестрикции против тех стран и компаний, которые оказывают финансовые услуги или торгуют "запрещенкой" со страной, находящейся под ограничениями. Подобные санкции Штаты уже применяли в отношении китайских банков, работавших с Ираном и КНДР, но это было в других масштабах и, как говорится, вообще в прошлой жизни. Масштабы происходящих ныне перемен таковы, что ударить по Китаю Америка просто не может себе позволить.Почему? Потому что, начав раскручивать полноценную финансово-торговую войну с Китаем, Штаты выстрелят себе в голову. И дело даже не в том, что товарооборот двух стран составляет 755 миллиардов долларов (при положительном китайском сальдо в 400 миллиардов): у Китая накоплено валютных резервов более чем на три триллиона долларов, и несложно представить, что сейчас, после блокировки Западом российских резервов (на 300 миллиардов), в Пекине думают об их надежности. Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине >>Своими действиями против российских активов США уже приговорили созданную ими мировую финансовую систему (включая нефтедоллар), и даже небольшой намек на возможность подобных мер против Китая не просто резко приблизит ее смерть, а приведет к коллапсу мировых финансов и торговли. А, учитывая, что промышленное производство и ресурсы сосредоточены на Востоке, что будет делать Запад со своими финансовыми институтами?Нужно ли это Штатам? Конечно, нет. Но на что они тогда рассчитывают? На то, что полноценной альтернативы контролируемой ими мировой финансовой системе нет и поэтому, не желая ее обрушения, Китай будет вести себя очень аккуратно и сдержанно на российском направлении. То есть будет торговать с Россией и придумывать различные схемы обхода западных санкций, но не станет рисковать, нарываясь на полноценные вторичные санкции, поверив в то, что американцы способны их ввести.Но тут надо ответить на два простых вопроса. Первый: допускают ли в Пекине, что Вашингтон действительно готов прибегнуть к вторичным санкциям, то есть развязать полноценную экономическую войну? Скорее нет, чем да, потому что последствия будут чрезвычайными и для США.Военными и экономическими, в Тихоокеанском регионе и на Тайване, в мире в целом и Европе в частности. Столкновение с Китаем давно уже рассматривается американцами как главное предстоящее событие XXI века, так что в этих условиях должен делать Пекин?Стараться как можно дольше оттягивать этот момент, чтобы подготовить в том числе свою военную мощь, торговую логистику, финансово-экономические ресурсы и укрепить положение на мировой арене. Альянс с Россией является осознанным геополитическим выбором Китая не только потому, что обеспечивает ему надежный тыл, но и потому, что Россия преследует на мировой арене те же цели, что и Поднебесная.Национальное возрождение через укрепление собственной державы и освобождение от западного влияния, построение нового — многополюсного — миропорядка, завершение эпохи господства Запада. Китай абсолютно не заинтересован не только в поражении, но даже в ослаблении России: ведь ему будет гораздо труднее противостоять Штатам, в том числе в Тихоокеанском регионе, и практически невозможно бороться с ними за влияние на Европу.Китай сделал военному кораблю США последнее предупреждение — видео >>В понимании этих раскладов нет ничего сложного, но американцы оторвались от реальности. Хотя китайцы не раз пытались вернуть их к ней. Так было и на первой встрече Салливана и Яна Цзечи год назад на Аляске: тогда новая вашингтонская администрация организовала первый контакт с пекинскими коллегами (на переговорах были еще и министры иностранных дел). При этом американцы не придумали ничего лучше, чем начать публично отчитывать Пекин. Госсекретарь Блинкен заявил, что США не прекратят привлекать Китай к ответственности за действия в отношении Гонконга, экономическое давление на другие страны, "нарушение прав человека" в отношении уйгур и так далее.Китайцы в ответ не просто потребовали не вмешиваться в их внутренние дела, но и прямо обвинили Штаты в лицемерии. Ян Цзечи заявил, что Вашингтон, который использует свою финансовую и военную мощь для запугивания других стран, не имеет права говорить с Китаем снисходительным тоном:Тогда Ян еще выражал надежду, что "американская сторона изменит свою ментальность игры с нулевой суммой, откажется от неправильной практики, такой как "юрисдикция длинной руки", и не будет злоупотреблять концепцией национальной безопасности в качестве предлога для вмешательства в торговлю между двумя странами".Но чем занимались американцы прошедший со встречи в Анкоридже год? Всячески расчесывали тайваньскую тему, собирали антикитайский "саммит за демократию", формировали антикитайский англосаксонский военный блок AUKUS и надеялись использовать для сдерживания Пекина четверку QUAD (вместе с Японией, Индией и Австралией).То есть жестко обкладывали Китай с разных сторон. А сейчас хотят еще и пригрозить последствиями за поддержку России? Штаты давно уже сделали все для укрепления российско-китайского альянса (который, впрочем, и без того был бы крепок), а теперь пытаются шантажировать Китай, требуя от него, по сути, присоединиться к западному давлению на Россию. Неужели американцы думают, что в Пекине у власти геополитические младенцы или слабоумные? "Придем к катастрофе". Нужны ли Европе и Китаю антироссийские санкции >>Или самоубийцы — те, кто будут поступать во вред собственным интересам и вопреки собственной стратегии, начнут подыгрывать противнику?На самом деле уже неважно, что думают в Вашингтоне. Важно, что они совершают непродуманные и не отвечающие их собственным интересам действия (как это было с российскими активами) и при этом еще и держат за дураков остальных, пытаясь убедить их в своей способности "наказать" и "проучить" за поддержку России. Китайцы могут только смеяться — или поражаться американскому безумию, граничащему с геополитическим мазохизмом.Источник: РИА Новости

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