https://uz.sputniknews.ru/20220317/mchs-rossii-raskrylo-obem-pomoschi-jitelyam-donbassa-i-ukrainy-za-3-nedeli-23386726.html

МЧС России раскрыло объем помощи жителям Донбасса и Украины за 3 недели

МЧС России раскрыло объем помощи жителям Донбасса и Украины за 3 недели

Сотрудники МЧС и волонтеры сопроводили около 400 переселенцев из Донбасса.

2022-03-17T12:00+0500

2022-03-17T12:00+0500

2022-03-17T12:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

мчс

донбасс

украина

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. МЧС в общей сложности доставило более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины с начала спецоперации.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.В состав гумпомощи входят продукты и предметы первой необходимости.Колонны с грузом формируют в Крыму, областях Белгорода и Ростова.Уже более шести тысяч человек обратились в два городка жизнеобеспечения МЧС, расположенных на пунктах пропуска в Ростовской области.За 16 марта сотрудники МЧС и волонтеры сопроводили с вокзала Таганрога во Владимирскую область около 400 беженцев из Донбасса. Всего с начала эвакуации отправили более 13 тысяч человек в 18 регионов России.Психологи МЧС работают с переселенцами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Видео: как МЧС доставляет гумпомощь жителям Донбасса и УкраиныПереговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины

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