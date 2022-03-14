https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-mchs-dostavlyaet-gumpomosch-jitelyam-donbassa-i-ukrainy--video-23303743.html

Видео: как МЧС доставляет гумпомощь жителям Донбасса и Украины

Видео: как МЧС доставляет гумпомощь жителям Донбасса и Украины

За последние двое суток население получило более 330 тонн гуманитарной помощи. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.

2022-03-14T08:59+0500

2022-03-14T08:59+0500

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Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины >>По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.По последним данным, подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.Читайте также:Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео >>Россия взяла под контроль один из аэродромов на Украине — видео >>

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МЧС России за двое суток доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины МЧС России за двое суток доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины 2022-03-14T08:59+0500 true PT0M49S

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мчс, донбасс, украина, видео