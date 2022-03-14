Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-mchs-dostavlyaet-gumpomosch-jitelyam-donbassa-i-ukrainy--video-23303743.html
Видео: как МЧС доставляет гумпомощь жителям Донбасса и Украины
Видео: как МЧС доставляет гумпомощь жителям Донбасса и Украины
За последние двое суток население получило более 330 тонн гуманитарной помощи. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.
2022-03-14T08:59+0500
2022-03-14T10:04+0500
видео
мчс
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23303716_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da2dab9b1229f33982fb833c7f212e05.png
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины &gt;&gt;По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.По последним данным, подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.Читайте также:Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео &gt;&gt;Россия взяла под контроль один из аэродромов на Украине — видео &gt;&gt;
донбасс
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
МЧС России за двое суток доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины
МЧС России за двое суток доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины
2022-03-14T08:59+0500
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23303716_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fd996ecb93390f776518aeb75a7317e9.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс, донбасс, украина, видео

Видео: как МЧС доставляет гумпомощь жителям Донбасса и Украины

08:59 14.03.2022 (обновлено: 10:04 14.03.2022)
© Sputnik
Подписаться наGoogle news
За последние двое суток население получило более 330 тонн гуманитарной помощи. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины >>
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
По последним данным, подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.
Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.
Читайте также:
Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео >>
Россия взяла под контроль один из аэродромов на Украине — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0