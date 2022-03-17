https://uz.sputniknews.ru/20220317/minvuz-skolko-deneg-na-nauku-ostalis-neosvoennymi--23387892.html

Минвуз: сколько денег на науку остались неосвоенными

Минвуз: сколько денег на науку остались неосвоенными

Неиспользованные средства должны были пойти на надбавки для преподавателей, имеющих ученую степень.

2022-03-17T11:47+0500

2022-03-17T11:47+0500

2022-03-17T11:47+0500

общество

наука

деньги

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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Министр высшего образования Абдукодир Тошкулов раскритиковал вузы за то, что средства, выделенные из государственного бюджета для ученых, не были использованы в полном объеме и своевременно.В частности, из 157 млрд. сумов бюджетных средств, выделенных на 2021 год, лишь 110 млрд. освоены. Оставшиеся неиспользованными 46 млрд. должны были пойти на выплату надбавок к окладам преподавателей, имеющих научную степень (докторам наук - до 60 %, кандидатам наук – до 30%).Концепцией развития науки Узбекистана, принятой в 2020 году, предусмотрено увеличение доли всех средств, направляемых на науку, по отношению к валовому внутреннему продукту к 2025 году в 6 раз, к 2030 году — в 10 раз.Также планируется довести средний возраст соискателей научных степеней к 2025 году до 45 лет, к 2030 году — до 39 лет.Читайте также: В Узбекистане откроют филиалы семи российских вузов

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наука, деньги