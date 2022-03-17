Минвуз: сколько денег на науку остались неосвоенными
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования УзбекистанаМинистр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов
© Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана
Неиспользованные средства должны были пойти на надбавки для преподавателей, имеющих ученую степень.
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Министр высшего образования Абдукодир Тошкулов раскритиковал вузы за то, что средства, выделенные из государственного бюджета для ученых, не были использованы в полном объеме и своевременно.
В частности, из 157 млрд. сумов бюджетных средств, выделенных на 2021 год, лишь 110 млрд. освоены. Оставшиеся неиспользованными 46 млрд. должны были пойти на выплату надбавок к окладам преподавателей, имеющих научную степень (докторам наук - до 60 %, кандидатам наук – до 30%).
Тошкулов перечислил вузы, где данный показатель оказался высоким:
Ташкентский архитектурно-строительный институт – не выплачено 66% выделенных средств;
Джизакский политехнический университет - 65%;
Каршинский государственный университет – 61%;
Денауский институт предпринимательсства и педагогики при СамГУ – 60%
Каракалпакский государственный университет – 54%
Андижанский инженерно-строительный институт – 54 %
Кокандский филиал Ташкентского государственного технического университета – 53%;
Ташкентский химико-технологический институт -51 %;
Филиал МГУ в Ташкенте - 50 %.
Концепцией развития науки Узбекистана, принятой в 2020 году, предусмотрено увеличение доли всех средств, направляемых на науку, по отношению к валовому внутреннему продукту к 2025 году в 6 раз, к 2030 году — в 10 раз.
Также планируется довести средний возраст соискателей научных степеней к 2025 году до 45 лет, к 2030 году — до 39 лет.
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