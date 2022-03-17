https://uz.sputniknews.ru/20220317/poyavilsya-feykovyy-telegram-bot-prezidenta-23393055.html

Появился фейковый Telegram-бот президента

Появился фейковый Telegram-бот президента

С помощью него мошенники крадут деньги с пластиковых карт узбекистанцев.

2022-03-17T15:00+0500

2022-03-17T15:00+0500

2022-03-17T15:00+0500

общество

telegram

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. В Узбекистане мошенники вновь используют имя президента, чтобы воровать деньги у доверчивых граждан. На этот раз создали Telegram-бот от имени Шавката Мирзиёева, сообщает корреспондент Sputnik.Бот якобы помогает жителям получить единовременную выплату в размере 300 тысяч сумов. При запуске бота пользователям предлагают ввести личные данные, номер банковской карты и код к ней для получения денег. Таким образом мошенники опустошают пластиковые карты узбекистанцев.На днях эту же схему мошенники использовали через фейковый сайт президента.В минувшем году Центр кибербезопасности обнаружил более 17 млн ​​случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности в Узбекистане. Большинство "вредителей" (76%) — это боты.С помощью системы защиты веб-приложений центра устранили более 1,3 млн кибератак на сайты в национальном сегменте Интернета.Читайте также: Как Узбекистану дать отпор хакерам

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