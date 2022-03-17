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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220317/poyavilsya-feykovyy-telegram-bot-prezidenta-23393055.html
Появился фейковый Telegram-бот президента
Появился фейковый Telegram-бот президента
С помощью него мошенники крадут деньги с пластиковых карт узбекистанцев.
2022-03-17T15:00+0500
2022-03-17T15:00+0500
общество
telegram
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. В Узбекистане мошенники вновь используют имя президента, чтобы воровать деньги у доверчивых граждан. На этот раз создали Telegram-бот от имени Шавката Мирзиёева, сообщает корреспондент Sputnik.Бот якобы помогает жителям получить единовременную выплату в размере 300 тысяч сумов. При запуске бота пользователям предлагают ввести личные данные, номер банковской карты и код к ней для получения денег. Таким образом мошенники опустошают пластиковые карты узбекистанцев.На днях эту же схему мошенники использовали через фейковый сайт президента.В минувшем году Центр кибербезопасности обнаружил более 17 млн ​​случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности в Узбекистане. Большинство "вредителей" (76%) — это боты.С помощью системы защиты веб-приложений центра устранили более 1,3 млн кибератак на сайты в национальном сегменте Интернета.Читайте также: Как Узбекистану дать отпор хакерам
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telegram, президент узбекистана

Появился фейковый Telegram-бот президента

15:00 17.03.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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С помощью него мошенники крадут деньги с пластиковых карт узбекистанцев
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. В Узбекистане мошенники вновь используют имя президента, чтобы воровать деньги у доверчивых граждан. На этот раз создали Telegram-бот от имени Шавката Мирзиёева, сообщает корреспондент Sputnik.
Бот якобы помогает жителям получить единовременную выплату в размере 300 тысяч сумов. При запуске бота пользователям предлагают ввести личные данные, номер банковской карты и код к ней для получения денег. Таким образом мошенники опустошают пластиковые карты узбекистанцев.
На днях эту же схему мошенники использовали через фейковый сайт президента.
В минувшем году Центр кибербезопасности обнаружил более 17 млн ​​случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности в Узбекистане. Большинство "вредителей" (76%) — это боты.
С помощью системы защиты веб-приложений центра устранили более 1,3 млн кибератак на сайты в национальном сегменте Интернета.
Читайте также: Как Узбекистану дать отпор хакерам
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