https://uz.sputniknews.ru/20220317/poyavilsya-feykovyy-telegram-bot-prezidenta-23393055.html
Появился фейковый Telegram-бот президента
Появился фейковый Telegram-бот президента
С помощью него мошенники крадут деньги с пластиковых карт узбекистанцев.
2022-03-17T15:00+0500
2022-03-17T15:00+0500
2022-03-17T15:00+0500
общество
telegram
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. В Узбекистане мошенники вновь используют имя президента, чтобы воровать деньги у доверчивых граждан. На этот раз создали Telegram-бот от имени Шавката Мирзиёева, сообщает корреспондент Sputnik.Бот якобы помогает жителям получить единовременную выплату в размере 300 тысяч сумов. При запуске бота пользователям предлагают ввести личные данные, номер банковской карты и код к ней для получения денег. Таким образом мошенники опустошают пластиковые карты узбекистанцев.На днях эту же схему мошенники использовали через фейковый сайт президента.В минувшем году Центр кибербезопасности обнаружил более 17 млн случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности в Узбекистане. Большинство "вредителей" (76%) — это боты.С помощью системы защиты веб-приложений центра устранили более 1,3 млн кибератак на сайты в национальном сегменте Интернета.Читайте также: Как Узбекистану дать отпор хакерам
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telegram, президент узбекистана
Появился фейковый Telegram-бот президента
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С помощью него мошенники крадут деньги с пластиковых карт узбекистанцев
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. В Узбекистане мошенники вновь используют имя президента, чтобы воровать деньги у доверчивых граждан. На этот раз создали Telegram-бот от имени Шавката Мирзиёева, сообщает корреспондент Sputnik.
Бот якобы помогает жителям получить единовременную выплату в размере 300 тысяч сумов. При запуске бота пользователям предлагают ввести личные данные, номер банковской карты и код к ней для получения денег. Таким образом мошенники опустошают пластиковые карты узбекистанцев.
На днях эту же схему мошенники использовали через фейковый сайт президента.
В минувшем году Центр кибербезопасности обнаружил более 17 млн случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности в Узбекистане. Большинство "вредителей" (76%) — это боты.
С помощью системы защиты веб-приложений центра устранили более 1,3 млн кибератак на сайты в национальном сегменте Интернета.