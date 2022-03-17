https://uz.sputniknews.ru/20220317/skolko-uzbekistantsev-do-six-por-naxoditsya-na-ukraine-23388681.html
Сколько узбекистанцев до сих пор находятся на Украине
Сколько узбекистанцев до сих пор находятся на Украине
Корреспондент Sputnik выяснил, как проходит эвакуация соотечественников из Украины.
2022-03-17T12:20+0500
2022-03-17T12:20+0500
2022-03-17T12:22+0500
общество
украина
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. На Украине находятся около 300 граждан Узбекистана. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на 24-м пленарном заседании Сената, передает корреспондент Sputnik.Глава МИД напомнил, что Узбекистан выступает за мирное урегулирование ситуации путем дипломатии. Он отметил что, республика тесно сотрудничает как с Россией, так и с Украиной. Узбекистан начал эвакуировать соотечественников из Украины 28 февраля.Ранее официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов сообщил, что спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за 15 дней доставили в Ташкент 5 884 граждан — их вывезли через Польшу.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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украина, узбекистанцы
Сколько узбекистанцев до сих пор находятся на Украине
12:20 17.03.2022 (обновлено: 12:22 17.03.2022) Подписаться на
Корреспондент Sputnik выяснил, как проходит эвакуация соотечественников из Украины.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. На Украине находятся около 300 граждан Узбекистана.
Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на 24-м пленарном заседании Сената, передает корреспондент Sputnik
.
"На Украине все еще находятся около 300 наших соотечественников. С ними все время поддерживается связь, оказывается помощь. Ведутся работы по их возвращению. На сегодняшний день мы эвакуировали около шести тысяч наших граждан", — отметил он.
Глава МИД напомнил, что Узбекистан выступает за мирное урегулирование ситуации путем дипломатии. Он отметил что, республика тесно сотрудничает как с Россией, так и с Украиной.
"Исходя из наших национальных интересов, мы продолжим наше сотрудничество с обоими государствами", — заявил Камилов.
Узбекистан начал эвакуировать соотечественников из Украины 28 февраля.
Ранее официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов сообщил, что спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за 15 дней доставили в Ташкент 5 884 граждан — их вывезли через Польшу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.