https://uz.sputniknews.ru/20220305/mirziyoev-poobeschal-evakuirovat-vsex-uzbekskix-studentov-iz-ukrainy-23150214.html

Мирзиёев пообещал эвакуировать всех узбекских студентов из Украины

Мирзиёев пообещал эвакуировать всех узбекских студентов из Украины

Что учащимся делать дальше и сколько из них уже вернулось домой — в материале.

2022-03-05T09:00+0500

2022-03-05T09:00+0500

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общество

шавкат мирзиёев

студенты

украина

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Студентов из Узбекистана, которые обучаются в вузах Украины, эвакуируют на родину.Они смогут продолжить обучение дома, заявил президент Шавкат Мирзиёев. Накануне глава государства провел видеоселекторное совещание по мерам повышения благосостояния студентов вузов в республике.Президент поручил создать правительственную комиссию, которая должна в течение недели создать все условия для студентов, вернувшихся с Украины, для продолжения обучения в вузах Узбекистана.До настоящего момента власти Узбекистана эвакуировали из Украины уже 2 579 соотечественников. Все репатриационные рейсы осуществляются на безвозмездной основе.В приоритетном порядке в списки включаются женщины, дети, студенты и пожилые люди. Всего на территории Украины находилось около 4,3 тысячи узбекистанцев.Ранее в Интернете распространились слухи о том, что узбекские студенты, обучающиеся в вузах Украины, находятся в подвалах без продуктов первой необходимости.Президент назвал количество вакансий на рынке труда, подходящих для студентов >>В МИД заявили, что учащихся в Харькове и Запорожье обеспечивают трехразовым питанием. К тому же руководство Запорожского национального университета выразило готовность оказать иностранным учащимся посильное содействие.Помимо этого, также решаются вопросы узбекских студентов, пребывающих в Херсоне, Хмельницком, Днепре и Одессе. Дипломаты принимаются все необходимые меры для безопасного вывоза соотечественников из Украины в самое ближайшее время.При этом в посольстве Узбекистана в Киеве порекомендовали студентам перейти на дистанционное обучение на родине. В дипведомстве заверили, что украинские вузы не планируют отчислять иностранцев из-за сложившейся обстановки.Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Истоки российско-украинского конфликта >>Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:МИД Узбекистана высказался об эвакуации своего посольства из Киева >>Еще более 670 узбекистанцев вернулись из Украины >>Узбекистан эвакуировал из Украины свыше тысячи своих граждан — видео >>

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шавкат мирзиёев, студенты, украина