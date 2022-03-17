https://uz.sputniknews.ru/20220317/uzgidromet-nazval-etot-mart-anomalno-dojdlivym-23400328.html
Узгидромет назвал этот март аномально дождливым
Узгидромет назвал этот март аномально дождливым
Ученые: глобальное потепление провоцирует экстремальные погодные явления.
2022-03-17T18:50+0500
2022-03-17T18:50+0500
2022-03-17T18:50+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В марте нынешнего года в республике выпали небывалые ливни и затяжные дожди, сообщили в пресс-службе Узгидромет.По большей части территории Узбекистана, количество осадков сильно превысило месячную норму. В горных и предгорных районах дождей было в 2-3 раза больше, чем обычно. На данный момент в столице выпало две месячных нормы осадков.Продолжительность дождей тоже аномальна. С пятого марта они шли почти ежедневно.Наиболее сильные осадки прошли 11-15 марта. Местами по республике количество осадков за сутки в отдельные дни достигало 25-40 мм, в горных районах местами до 50-60 мм.По большей части территории Узбекистана дожди будут идти до 18 марта включительно. Местами осадки выпадут сильные, не исключен переход дождя в снег. После 18 марта возможен перерыв в осадках на 2-4 дня.До конца марта таких интенсивных и продолжительных дождей, как в эти дни, не ожидается.Ученые-климатологи заявили, что глобальное потепление не ведет к увеличению осадков. Однако оно провоцирует экстремальные погодные явления: аномально сухие или аномально влажные периоды начинают повторяться. И март этого года — яркое тому подтверждение, говорится в сообщении.Читайте также:На Узбекистан надвигаются морозы до -10 и наводненияНа Камчике снова опасно
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погода, прогноз погоды
Узгидромет назвал этот март аномально дождливым
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Ученые-климатологи считают, что глобальное потепление не ведет к увеличению осадков. Однако оно провоцирует экстремальные погодные явления.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
В марте нынешнего года в республике выпали небывалые ливни и затяжные дожди, сообщили
в пресс-службе Узгидромет.
По большей части территории Узбекистана, количество осадков сильно превысило месячную норму. В горных и предгорных районах дождей было в 2-3 раза больше, чем обычно. На данный момент в столице выпало две месячных нормы осадков.
Продолжительность дождей тоже аномальна. С пятого марта они шли почти ежедневно.
Наиболее сильные осадки прошли 11-15 марта. Местами по республике количество осадков за сутки в отдельные дни достигало 25-40 мм, в горных районах местами до 50-60 мм.
По большей части территории Узбекистана дожди будут идти до 18 марта включительно. Местами осадки выпадут сильные, не исключен переход дождя в снег.
После 18 марта возможен перерыв в осадках на 2-4 дня.
До конца марта таких интенсивных и продолжительных дождей, как в эти дни, не ожидается.
Ученые-климатологи заявили, что глобальное потепление не ведет к увеличению осадков. Однако оно провоцирует экстремальные погодные явления: аномально сухие или аномально влажные периоды начинают повторяться. И март этого года — яркое тому подтверждение, говорится в сообщении.