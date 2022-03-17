https://uz.sputniknews.ru/20220317/v-samarkande-zaderjali-prestupnuyu-gruppirovku-kotoraya-otpravlyala-uzbekistantsev-v-ssha-23388771.html

В Самарканде задержали преступную группировку, которая отправляла узбекистанцев в США

В Самарканде задержали преступную группировку, которая отправляла узбекистанцев в США

Двое жителей Самарканда обещали помочь гражданину попасть в США через Мексику за вознаграждение.

2022-03-17T12:49+0500

2022-03-17T12:49+0500

2022-03-17T12:49+0500

самарканд

общество

сша

мексика

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Самарканде задержали членов преступной группировки, которые незаконно пытались отправлять граждан Узбекистана в США через Мексику.Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел Самаркандской области.В ходе оперативного мероприятия, сотрудники Самаркандского областного СГБ и УВД, пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной отправкой граждан в США через Мексику.По данным правоохранителей, граждане 1980 и 1979 годов рождения обещали жителю Самарканда переправить его в США через Мексику за $32 тысячи.Подозреваемых задержали при получении аванса – $7 тысяч из требуемой суммы.По данному факту возбудили уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз, ведется следствие.В последнее время стали все чаще задерживать преступников, которые переправляют узбекистанцев в США. Обычно граждан отправляют по маршруту "Узбекистан – Турция – Боливия – Колумбия – Мексика – США".Узбекистанцев просят иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста и карту VISA с 4 тысячами долларов. А также слушать проводника в каждом из государств.Читайте также:В Самарканде задержали преступников, "собиравших дань"Преступная выдумка: наркоторговцы нашли изощренное применение картофелю

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