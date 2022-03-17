https://uz.sputniknews.ru/20220317/v-yaponii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie--video-23384998.html

В Японии произошло сильное землетрясение — видео

В Японии произошло сильное землетрясение — видео

Власти зафиксировали более 2 млн случаев отключения электричества. Есть пострадавшие и жертвы.

2022-03-17T10:56+0500

2022-03-17T10:56+0500

2022-03-17T11:17+0500

в мире

япония

землетрясение

жертвы

происшествие

электричество

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В среду, 16 марта, в северо-восточной части Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла. Погибли три человека, травмы различной степени тяжести получили 194 человека, передает телеканал NHK со ссылкой на префектуры Мияги и Фукусима.В стране объявили предупреждение о цунами. Эпицентр подземных толчков находился около береговой линии префектуры Фукусима, очаг залегал на глубине примерно 60 км в Тихом океане. Сильные колебания, продолжительностью около минуты, чувствовались и в Токио.Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. Угрозу цунами полностью сняли утром 17 марта. По состоянию на 9.00 четверга, в островном государстве произошло 20 повторных землетрясений магнитудой выше 2,5.В результате стихии на нескольких железнодорожных направлениях остановили движение поездов, включая скоростные экспрессы.Из-за подземных толчков повреждены дороги в городах Сироиси и Томэ префектуры Мияги. В двух префектурах региона разрушился малоэтажный жилой дом и горная порода обрушилась на трассу.В стране зафиксировали более 2 млн случаев отключения электричества. В Токио зарегистрировали 700 тысяч таких инцидентов. В северо-восточных префектурах, включая Фукусиму, выявили около 150 тысяч отключений.Мощное землетрясение не привело к внештатным ситуациям на расположенных в регионе АЭС.В свою очередь, жителей северо-восточного побережья Японии попросили не подходить к береговой линии, говорится в сообщении.Читайте также:В МЧС сообщили о подземных толчках на территории УзбекистанаВ каких странах живут самые преданные фанаты суши

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япония, землетрясение, жертвы, происшествие, электричество