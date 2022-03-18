https://uz.sputniknews.ru/20220318/kak-izmenitsya-meditsina-uzbekistana-glavnye-tezisy-shavkata-mirziyoeva-23412320.html
Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева
Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева
Президент анонсировал поправки в Конституцию в сфере медицины. Все подробности — в обзоре.
2022-03-18T13:56+0500
2022-03-18T13:56+0500
2022-03-18T13:56+0500
общество
медицина
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент
конституция
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев оценил состояние системы здравоохранения Узбекистана. Так, глава государства отметил, что в 2022 году на медицину из бюджета выделят 24 триллиона сумов — это в четыре раза больше, чем в 2016-м.В 12 раз больше средств направят на обеспечение больниц и станций скорой медпомощи лекарствами и предметами медицинского назначения.Для улучшения системы здравоохранения от международных финансовых организаций власти привлекли более 700 миллионов долларов.Эти средства направили на изменения системы первичной медицины, к каждой махалле прикрепили медбригады. Граждан начали бесплатно обеспечивать 66 видами лекарствО чем еще говорил Мирзиёев:Власти также уделят повышенное внимание увеличению числа медицинских учебных заведений, целевому набору будущих медиков, исходя из нужд регионов, а также организации обучения специалистов за границей.Кроме того, Мирзиёев анонсировал поправки в Конституцию в сфере медицины.Читайте также:
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медицина, узбекистан, шавкат мирзиёев, президент, конституция
Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева
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Президент анонсировал поправки в Конституцию в сфере медицины. Все подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев оценил состояние системы здравоохранения Узбекистана.
Так, глава государства отметил, что в 2022 году на медицину из бюджета выделят 24 триллиона сумов — это в четыре раза больше, чем в 2016-м.
В 12 раз больше средств направят на обеспечение больниц и станций скорой медпомощи лекарствами и предметами медицинского назначения.
Для улучшения системы здравоохранения от международных финансовых организаций власти привлекли более 700 миллионов долларов.
Эти средства направили на изменения системы первичной медицины, к каждой махалле прикрепили медбригады. Граждан начали бесплатно обеспечивать 66 видами лекарств
О чем еще говорил Мирзиёев:
инициировано целевое обследование 12 миллиона человек из групп риска;
в регионах открыли свыше сотни филиалов 23 специализированных медцентров – теперь часть операций и процедур, ранее доступных только в столице, делают в местных больницах;
внедрена новая система обслуживания малообеспеченных граждан в медцентрах: формируется перечень заболеваний, которые можно лечить бесплатно, а путевки на медпомощь выдают нуждающимся в ней по принципу "электронной очереди";
в рамках новой системы деньги направляют не медцентру, а конкретному пациенту, который нуждается в лечении;
благодаря льготам для частной медицины, негосударственные клиники сэкономили за последние пять лет 1,3 триллиона сумов.
Власти также уделят повышенное внимание увеличению числа медицинских учебных заведений, целевому набору будущих медиков, исходя из нужд регионов, а также организации обучения специалистов за границей.
Кроме того, Мирзиёев анонсировал поправки в Конституцию в сфере медицины.