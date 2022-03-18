https://uz.sputniknews.ru/20220318/kak-izmenitsya-meditsina-uzbekistana-glavnye-tezisy-shavkata-mirziyoeva-23412320.html

Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева

Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева

Президент анонсировал поправки в Конституцию в сфере медицины. Все подробности — в обзоре.

2022-03-18T13:56+0500

2022-03-18T13:56+0500

2022-03-18T13:56+0500

общество

медицина

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент

конституция

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев оценил состояние системы здравоохранения Узбекистана. Так, глава государства отметил, что в 2022 году на медицину из бюджета выделят 24 триллиона сумов — это в четыре раза больше, чем в 2016-м.В 12 раз больше средств направят на обеспечение больниц и станций скорой медпомощи лекарствами и предметами медицинского назначения.Для улучшения системы здравоохранения от международных финансовых организаций власти привлекли более 700 миллионов долларов.Эти средства направили на изменения системы первичной медицины, к каждой махалле прикрепили медбригады. Граждан начали бесплатно обеспечивать 66 видами лекарствО чем еще говорил Мирзиёев:Власти также уделят повышенное внимание увеличению числа медицинских учебных заведений, целевому набору будущих медиков, исходя из нужд регионов, а также организации обучения специалистов за границей.Кроме того, Мирзиёев анонсировал поправки в Конституцию в сфере медицины.Читайте также:

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медицина, узбекистан, шавкат мирзиёев, президент, конституция