https://uz.sputniknews.ru/20220318/kak-mchs-spasaet-voditeley-iz-snejnogo-plena-na-perevale-kamchik--video-23409966.html

Как МЧС спасает водителей из "снежного плена" на перевале Камчик — видео

Как МЧС спасает водителей из "снежного плена" на перевале Камчик — видео

Узбекистан накрыли сильные дожди, грозы, сохраняется высокая опасность схода селей, в горных районах — лавин.

2022-03-18T12:14+0500

2022-03-18T12:14+0500

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общество

мчс

камчик

водитель

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Спасатели МЧС помогают водителям, застрявшим на перевале Камчик.В ночь на 18 марта и вплоть до раннего утра на трассе наблюдался обильный снегопад со шквалистым ветром.Из-за непогоды многие автомобилисты попали в "снежный плен". На прошлой неделе из-за схода лавины и оползня на перевале Камчик размыло грунт. Трассу временно закрыли. Автомобильное движение вновь открыли после того, как сотрудники специальных служб провели ремонтные работы и укрепили грунт.На днях синоптики снова предупредили о резком ухудшении погоды на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".Узбекистан уже несколько недель находится во власти стихии: по большей части территории количество осадков сильно превысило месячную норму.В горных и предгорных районах дождей было в 2-3 раза больше, чем обычно. В Ташкенте выпало две месячных нормы осадков.Продолжительность дождей тоже аномальна. С пятого марта они шли почти ежедневно. Также в Узгидромете предупреждают об опасности схода селей, в горных районах — лавин.Читайте также:

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мчс, камчик, водитель