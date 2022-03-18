https://uz.sputniknews.ru/20220318/kak-mchs-spasaet-voditeley-iz-snejnogo-plena-na-perevale-kamchik--video-23409966.html
Как МЧС спасает водителей из "снежного плена" на перевале Камчик — видео
Как МЧС спасает водителей из "снежного плена" на перевале Камчик — видео
Узбекистан накрыли сильные дожди, грозы, сохраняется высокая опасность схода селей, в горных районах — лавин.
2022-03-18T12:14+0500
2022-03-18T12:14+0500
2022-03-18T12:21+0500
общество
мчс
камчик
водитель
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Спасатели МЧС помогают водителям, застрявшим на перевале Камчик.В ночь на 18 марта и вплоть до раннего утра на трассе наблюдался обильный снегопад со шквалистым ветром.Из-за непогоды многие автомобилисты попали в "снежный плен". На прошлой неделе из-за схода лавины и оползня на перевале Камчик размыло грунт. Трассу временно закрыли. Автомобильное движение вновь открыли после того, как сотрудники специальных служб провели ремонтные работы и укрепили грунт.На днях синоптики снова предупредили о резком ухудшении погоды на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".Узбекистан уже несколько недель находится во власти стихии: по большей части территории количество осадков сильно превысило месячную норму.В горных и предгорных районах дождей было в 2-3 раза больше, чем обычно. В Ташкенте выпало две месячных нормы осадков.Продолжительность дождей тоже аномальна. С пятого марта они шли почти ежедневно. Также в Узгидромете предупреждают об опасности схода селей, в горных районах — лавин.Читайте также:
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мчс, камчик, водитель
Как МЧС спасает водителей из "снежного плена" на перевале Камчик — видео
12:14 18.03.2022 (обновлено: 12:21 18.03.2022) Подписаться на
Узбекистан накрыли сильные дожди, грозы, сохраняется высокая опасность схода селей, в горных районах — лавин.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Спасатели МЧС помогают водителям, застрявшим на перевале Камчик.
В ночь на 18 марта и вплоть до раннего утра на трассе наблюдался обильный снегопад со шквалистым ветром.
Из-за непогоды многие автомобилисты попали в "снежный плен".
"Сотрудники специального поискового, пожарно-спасательного Управления Камчик МЧС оказывали помощь автовладельцам, вытаскивая машины из снежных заносов", — сообщили в ведомстве.
На прошлой неделе из-за схода лавины и оползня на перевале Камчик размыло грунт. Трассу временно закрыли. Автомобильное движение вновь открыли после того, как сотрудники специальных служб провели ремонтные работы и укрепили грунт.
На днях синоптики снова предупредили о резком ухудшении погоды на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".
Узбекистан уже несколько недель находится во власти стихии: по большей части территории количество осадков сильно превысило месячную норму.
В горных и предгорных районах дождей было в 2-3 раза больше, чем обычно. В Ташкенте выпало две месячных нормы осадков.
Продолжительность дождей тоже аномальна. С пятого марта они шли почти ежедневно. Также в Узгидромете предупреждают об опасности схода селей, в горных районах — лавин.