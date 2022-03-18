https://uz.sputniknews.ru/20220318/kak-uzbekistan-budet-razvivat-energetiku-buduschego-23416637.html

Как Узбекистан будет развивать энергетику будущего

Как Узбекистан будет развивать энергетику будущего

Какие крупные инвестиционные проекты в области использования возобновляемых источников энергии реализует Узбекистан? Об этом рассказали в Минэнерго.

2022-03-18T16:58+0500

2022-03-18T16:58+0500

2022-03-18T16:58+0500

экономика

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Москве прошел Международном экономическом форуме государств-участников СНГ. Участие в нем приняла и делегация Министерства энергетики Узбекистана.Выступая на встрече, замглавы ведомства Азим Ахмедходжаев рассказал о том, как продвигаются реформы в топливно-энергетическом комплексе. В частности, нефтегазовая отрасль Узбекистана, сегодня трансформируется, чтобы в ускоренном порядке перейти на рыночные отношения.Первый этап реформирования нефтегазовой сферы полностью завершен. Произошло разукрупнение "Узбекнефтегаза" - сокращены излишние промежуточные звенья в системе управления, сформированы акционерные общества, исходя из сферы деятельности. В частности, из состава АО "Узбекнефтегаз" выведен АО "Узтрансгаз", который определен единым оператором по приобретению природного газа, также создано АО "Худудгазтаъминот" по эксплуатации газораспределительных сетей и поставке газа конечному потребителю.Создание эффективной нефтегазовой отрасли является неотъемлемой частью "зеленой энергетики". Узбекистан модернизировал газотранспортную систему, усовершенствовал учет и контроль газопотребления. Все это сделано для того, чтобы снизить выбросы, минимизировать потери при транспортировке газа."Зеленая энергетика" и реформы в нефтегазовой сфере неразрывно связаны друг с другом. Так, Узбекистан уже к 2026 году намерен довести уровень генерации на основе ВИЭ до 25% (8ГВт). В свою очередь, проекты ВИЭ дают возможность не только следовать актуальной во всем мире зеленой повестке, но и высвобождают значительную часть такого важного природного ресурса, как газ.В 2021 году в Узбекистане была запущена первая промышленная солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт. Она будет вырабатывать 252 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит экономить 80 миллионов кубометров природного газа и предотвратит выброс 160 тысяч тонн парниковых газов в атмосферу.Сейчас на стадиях реализации находятся десятки крупных инвестиционных проектов в области использования ВИЭ. К апрелю планируется запустить солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт в Самаркандской области.На сегодняшний день меняется структура потребности в энергетических ресурсах, в частности при переходе от углеводородных ресурсов к возобновляемым источникам энергии актуальным становится вопрос развития водородной энергетики.Прошлой весной президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в стране научно-исследовательского центра водородной энергетики и лаборатории по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.Между тем ставку на водород делают в том числе в России. Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил, что "технологии развиваются все больше, а водорода на планете бесконечное количество".По его словам, если появятся технологии удешевления производства энергии из водорода, то для любой страны мира это сырье станет самым доступным и в будущем — основным.Читайте также:Узбекистан в 2022 году оценит свою "водородную мощь" >>Станет ли водород энергией будущего - объясняют энергетики >>

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министерство энергетики узбекистана