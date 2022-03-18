https://uz.sputniknews.ru/20220318/kogda-otpravitsya-pervyy-poezd-iz-uzbekistana-v-kazaxstan-raspisanie--23408232.html

Когда отправится первый поезд из Узбекистана в Казахстан: расписание

Когда отправится первый поезд из Узбекистана в Казахстан: расписание

Все, что известно о графике движения поездов, карантинных мерах, читайте в материале.

2022-03-18T10:27+0500

2022-03-18T10:27+0500

2022-03-18T10:27+0500

общество

узбекистан

казахстан

расписание

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Первый в 2022 году регулярный пассажирский поезд из Узбекистана в Казахстан отправится уже совсем скоро.Из Нукуса поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Бейнеу — по понедельникам, средам и субботам.Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан. В среду также возобновилось регулярное автобусное сообщение между городами соседних республик. Кроме того, власти Узбекистана сняли ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Таджикистаном, введенные в январе из-за распространения штамма "омикрон".Читайте также:

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узбекистан, казахстан, расписание