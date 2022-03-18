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Когда отправится первый поезд из Узбекистана в Казахстан: расписание
Когда отправится первый поезд из Узбекистана в Казахстан: расписание
Все, что известно о графике движения поездов, карантинных мерах, читайте в материале.
2022-03-18T10:27+0500
2022-03-18T10:27+0500
2022-03-18T10:27+0500
общество
узбекистан
казахстан
расписание
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Первый в 2022 году регулярный пассажирский поезд из Узбекистана в Казахстан отправится уже совсем скоро.Из Нукуса поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Бейнеу — по понедельникам, средам и субботам.Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан. В среду также возобновилось регулярное автобусное сообщение между городами соседних республик. Кроме того, власти Узбекистана сняли ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Таджикистаном, введенные в январе из-за распространения штамма "омикрон".Читайте также:
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Когда отправится первый поезд из Узбекистана в Казахстан: расписание
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Узбекистан возобновил движение пассажирских поездов с Казахстаном с 16 марта.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Первый в 2022 году регулярный пассажирский поезд из Узбекистана в Казахстан отправится уже совсем скоро.
"Начиная с 1 апреля начинает курсировать поезд №647/648 сообщением Нукус — Бейнеу — Нукус", — сообщили
в "Узбекистон темир йуллари".
Из Нукуса поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Бейнеу — по понедельникам, средам и субботам.
"Возобновление железнодорожного сообщения с другими странами ближнего зарубежья также будет открываться по согласованию сторон", — добавили в пресс-службе.
Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.
Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан.
В среду также возобновилось регулярное автобусное сообщение между городами соседних республик.
Кроме того, власти Узбекистана сняли ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Таджикистаном, введенные в январе из-за распространения штамма "омикрон".