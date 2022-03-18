https://uz.sputniknews.ru/20220318/mariupolskiy-kotel-kak-model-razgroma-vsu-i-nato-23421312.html

Мариупольский котел как модель разгрома ВСУ и НАТО

Мариупольский котел как модель разгрома ВСУ и НАТО

Безупречная стратегия и тактика Вооруженных сил РФ разрушает концепцию и результаты многолетнего расширения НАТО на восток.

2022-03-18T21:30+0500

2022-03-18T21:30+0500

2022-03-18T21:30+0500

колумнисты

нато

вооруженные силы

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Аккуратная зачистка полумиллионного города Мариуполь от мотивированно-обреченных подразделений нацистского вооруженного формирования "Азов" и ВСУ отражает ювелирный подход России к демилитаризации и денацификации всей украинской территории.Штурм Мариуполя продолжается, линия боевого соприкосновения сдвигается к центру города. Из-за больших потерь боевики "Азова" с 17 марта оставляют позиции в городе, и в гражданской одежде стремятся уйти по гуманитарным коридорам. Замеченные в населенном пункте Мелекино дезертиры "Азова" отобрали автотранспорт и топливо у местного населения, и все же далеко они не убегут (находятся на территории, подконтрольной ВС России). Все члены нацистских формирований и другие украинские военные преступники будут задержаны и преданы суду.После освобождения ряда микрорайонов Мариуполя началась массовая эвакуация мирного населения, которое нацисты "Азова" и подразделения ВСУ используют в качестве "живого щита". За сутки российским силам удалось вывести из города 42 992 человека.Мариупольский котел – модель ликвидации ВСУ на всей территории Украины. Блокированный российскими войсками миллионный город Харьков неизбежно повторит мариупольский опыт демилитаризации. Генштаб ВСУ безуспешно пытается восстановить снабжение 70-тысячной группировки войск, которые находятся в "оперативном окружении" на востоке страны.В подразделениях ВСУ, Нацгвардии и батальонов территориальной обороны заканчиваются топливо, артиллерийские боеприпасы. Арсеналы и хранилища уничтожены ударами российских войск.Впрочем, киевский режим еще огрызается – в ночь на 18 марта ВСУ с юго-восточной окраины города Запорожье пытались ударить "кассетными" ракетами "Точка-У" по жилым кварталам полностью освобожденного Мелитополя (на удалении около 100 км). Российские средства ПВО отразили атаку. Затем расчет ОТРК "Искандер-М" уничтожил пусковую установку украинских нацистов.Кроме того, утром 18 марта на окраине Львова демилитаризован авиаремонтный завод, где восстанавливали истребители МиГ-29.Неизбежная победаРоссийская тактика одиночных и массированных высокоточных ракетных, авиационных и беспилотных ударов по военным объектам на всей территории Украины не оставляет противнику оперативного тыла, регионов для перегруппировки войск и защищенной логистики (вспоминаем поставки натовских вооружений из Польши). Столь же эффективно действуют алгоритмы блокирования и постепенного освобождения крупных городов.Вооруженные силы РФ за три недели взяли под контроль более трети территории Украины, полностью освободили Херсон и много других городов, блокировали Киев, Чернигов, Сумы, Харьков.Из денацифицированного Херсона российские войска двинулись на Вознесенск, чтобы последовательно блокировать с севера областные центры Николаев и Одессу, где части ВСУ и НГУ три недели ждут морской десант Черноморского флота РФ.Редкий Bayraktar долетит до середины Днепра >>>Боевой потенциал центральных областей неочевиден, а на западе традиционно преобладают идеологи украинского нацизма. На этом фоне СБУ отмечает лавинообразный характер бегства украинских элит в Россию.Американская разведка уже несколько дней предупреждает киевских "питомцев", что Россия готовит окружение "восточного фронта" ВСУ (по разным данным, от 45 до 70 тысяч военнослужащих) и дробление его на несколько котлов. Однако украинский Генштаб не имеет стратегии и средств противодействия. Сил хватает лишь на локальное укрепление Днепропетровска и Павлограда в качестве опорных пунктов для гипотетических контрударов ВСУ."Офис президента" живет в мире виртуальных успехов и театрализованных обращений Владимира Зеленского к США и НАТО, Великобритании и ЕС.Между тем, исход боевых действий на Украине предрешен, победа России неизбежна. Киевский режим не успеет получить обещанное США и НАТО вооружение, провести две волны мобилизации, и устроить "второй Афганистан" в центре Европы. Разгром группировки ВСУ в Донбассе позволит начать масштабное освобождение Украины, включит "принцип домино".Все попытки НАТО перевооружить киевский режим, изменить ситуацию в свою пользу ни к чему хорошему не приведут – агрессивный военный блок настойчиво движется к физической "самоликвидации". Заметим, Вооруженные силы РФ способны уничтожить любого противника автономно и многократно.Вопреки ожиданиям Запада, специальная военная операция РФ на Украине сплотила российское общество. По данным ВЦИОМ, деятельность президента России Владимира Путина сегодня одобряют 77,6 % граждан.Впечатляющим итогом безрассудного расширения НАТО на восток оказались: самозащита России в формате специальной военной операции на Украине, системное и циничное использование киевским режимом и ВСУ "живого щита" из мирных сограждан, разоблаченная и разгромленная сеть биолабораторий Пентагона, огромный риск начала Третьей мировой (ядерной или биологической) войны, три миллиона украинских беженцев в странах ЕС и НАТО, разорительные для европейцев военные бюджеты на годы вперед, а также падение экономики, уровня жизни и угроза голода, и просто "катастрофическое" для Запада укрепление оборонного взаимодействия России и Китая.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сегодня заявил, что поставки Киеву летального оружия ставят под вопрос восстановление мира и стабильности. А также предупредил, что попытки США оказать давление на Китай из-за Украины безответственны и бесполезны.В условиях глобальной турбулентности и конфронтации издание глобалистов The Economist отмечает: "Путин и Си задумали новый мировой порядок, в которой большие страны имеют свои сферы влияния, а все остальные – знают свое место в иерархии". Это слишком упрощенный подход, однако упадок глобального "американского порядка" очевиден, неизбежен и необходим для оздоровления человечества, формирования справедливой системы равной международной безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Украина не идет в НАТО, которая пытается овладеть Украиной

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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нато, вооруженные силы