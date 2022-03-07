https://uz.sputniknews.ru/20220307/karty-mir-vnov-stali-prinimat-v-uzbekistane-chto-izvestno-23193458.html

Карты "Мир" вновь стали принимать в Узбекистане: что известно

Карты "Мир" вновь стали принимать в Узбекистане: что известно

Uzcard обратился с официальным обращением к клиентам. Подробности — в материале.

2022-03-07T15:29+0500

2022-03-07T15:29+0500

2022-03-07T15:29+0500

экономика

узбекистан

uzcard

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Карты платежной системы "Мир" вновь принимаются в Узбекистане после проведения технических работ.Uzcard временно приостановил прием карт (кроме кобейджинговых) с 3 марта. Кобейджинговые карты "UZCARD-Мир" также принимаются в эквайринговой сети банков-участников российской Национальной системы платёжных карт — оператора карты "Мир" за рубежом.В марте 2019 года платежная система "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве. В 2020-го узбекские банки начали принимать карты "Мир".Кроме того, стали доступны трансграничные переводы в Узбекистан, которые можно совершать на карты любых банков-участников платежной системы Uzcard.С 3 марта узбекские банки начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк страны рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.Банки Узбекистана ищут пути для бесперебойных переводов из России >>В понедельник в банках разница между курсами покупки и продажи рубля в понедельник составила 95 и 105 сумов.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По данным на 1 января 2022 года, в России работает чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.Читайте также:

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