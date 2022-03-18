https://uz.sputniknews.ru/20220318/v-tashkente-iz-za-livney-derevo-upalo-srazu-na-shest-mashin--video-23409556.html
В Ташкенте из-за ливней дерево упало сразу на шесть машин — фото
В Ташкенте из-за ливней дерево упало сразу на шесть машин — фото
Есть ли пострадавшие и погибшие - в материале.
2022-03-18T11:51+0500
2022-03-18T11:51+0500
2022-03-18T12:22+0500
происшествия
ташкент
ливень
деревья
машина
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Ташкенте из-за продолжительных ливней продолжают падать деревья.Одно из них повредило сразу шесть автомобилей. Инцидент произошел в 7:22 около дома №31 на 23 квартале Чиланзара.Дерево упало на легковушки KIA, Gentra, Nexia-3, Damas, Cobalt и Lada Niva.Пострадавших или погибших нет.В МЧС попросили автомобилистов не оставлять машины под деревьями во время сильного ветра и дождей.Узбекистан уже несколько недель находится во власти стихии: по большей части территории количество осадков сильно превысило месячную норму.В горных и предгорных районах дождей было в 2-3 раза больше, чем обычно. В Ташкенте выпало две месячных нормы осадков.Продолжительность дождей тоже аномальна. С пятого марта они шли почти ежедневно.Читайте также:
ташкент
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ташкент, ливень, деревья, машина
В Ташкенте из-за ливней дерево упало сразу на шесть машин — фото
11:51 18.03.2022 (обновлено: 12:22 18.03.2022) Подписаться на
В МЧС попросили автомобилистов не оставлять машины под деревьями во время сильного ветра и дождей.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Ташкенте из-за продолжительных ливней продолжают падать деревья.
Одно из них повредило сразу шесть автомобилей.
Инцидент произошел в 7:22 около дома №31 на 23 квартале Чиланзара.
Дерево упало на легковушки KIA, Gentra, Nexia-3, Damas, Cobalt и Lada Niva.
Пострадавших или погибших нет.
В МЧС попросили автомобилистов не оставлять машины под деревьями во время сильного ветра и дождей.
Узбекистан уже несколько недель находится во власти стихии: по большей части территории количество осадков сильно превысило месячную норму.
В горных и предгорных районах дождей было в 2-3 раза больше, чем обычно. В Ташкенте выпало две месячных нормы осадков.
Продолжительность дождей тоже аномальна. С пятого марта они шли почти ежедневно.