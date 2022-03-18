https://uz.sputniknews.ru/20220318/v-uzbekistane-resheno-sokratit-upravlentsev-v-organax-yustitsii-23409095.html

В Узбекистане решено сократить управленцев в органах юстиции

В Узбекистане решено сократить управленцев в органах юстиции

Министерство юстиции объединили с двумя профильными агентствами, в результате численность управленческого персонала сократилось чуть более чем на 2%.

2022-03-18T11:32+0500

2022-03-18T11:32+0500

2022-03-18T11:39+0500

общество

министерство юстиции узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент поручил экономить и рационально использовать бюджетные средства. Для этого решено создать компактный и эффективный управленческий аппарат. Соответствующим указом Агентство государственных услуг и его территориальные управления, а также Агентство по интеллектуальной собственности и его территориальные центры присоединяются к Министерству юстиции с передачей задач, функций и полномочий.Численность управленческого персонала сократилась на 110 человек, или на 2,2%. Таким образом бюджет будет сэкономлен на 84,5 млрд сумов.Районные (городские) центры оказания юридических услуг, Центры госуслуг, а также органы ЗАГСа передаются в структуру и подчинение отделов юстиции районов (городов). Кроме того дублируемые задачи и функции пересмотрены. Управленческие структуры сокращены с 666 до 222 (67%), а число функций с 388 до 215 (46%).Указом также утверждена Программа мер по дальнейшему повышению эффективности и цифровизации деятельности Минюста для борьбы с бюрократическими препятствиями при оказании услуг населению.Внедряется система комплексного подхода: одновременного оказания взаимосвязанных государственных услуг. К примеру, упростится порядок оказания таких услуг как постановка на учет и адресный учет недвижимости, назначение пособий по инвалидности и другим заболеваниям.С 2023 года будет введен порядок внесения электронных контрольных экземпляров объектов интеллектуального права в единую базу данных.Сегодня объекты авторского права находятся в ведении различных организаций и во многих случаях их архивные фонды не сохраняются. Через единую базу данных будет создан механизм гарантированного электронного хранения этих объектов.Читайте также:В Узбекистане улучшат кадры госорганов >>Президент сократил численность сотрудников органов власти и управления >>

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министерство юстиции узбекистана, узбекистан