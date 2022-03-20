https://uz.sputniknews.ru/20220320/23445628.html

Как празднуют Навруз в Таджикистане: история и традиции праздника

Как празднуют Навруз в Таджикистане: история и традиции праздника

В Таджикистане торжества, посвященные Наврузу, длятся13 дней. Чем отличаются традиции празднования Навруза в Таджикистане от других соседних стран - читайте в нашем материале.

2022-03-20T23:00+0500

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2022-03-20T23:00+0500

культура

навруз

таджикистан

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Навруз - один из древних праздников, в Таджикистане его ежегодно отмечают в день весеннего равноденствия - 21 марта. О том, как отмечают этот праздник, рассказывают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.Навруз в переводе с персидского означает "новый день". Праздник символизирует приход нового года и весны по астрономическому солнечному календарю.В Таджикистане посвященные Наврузу торжества длятся 13 дней, которые в основном направлены на покаяние в грехах, примирение с недругами, прощение долгов, поддержку старых и больных и поминание предков.С 2009 года Навруз числится в списке нематриельного культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Еще через год Генеральная ассамблея ООН приняла решение о провозглашении 21 марта Международным днем Навруза.В преддверии Навруза обязательно нужно провести генеральную уборку в доме и при необходимости косметический ремонт.На самом деле люди верят, что такими простыми действиями жилое помещение очищается от негативной энергии. Самое главное - выбросить все треснувшее, разбитое и старое.По традиции в последнюю среду перед Наврузом, точнее в ночь со вторника на среду, на улицах разжигают костры и перепрыгивают через них.Также принято, чтобы дети с подснежниками в руках обходили дома родственников и соседей.Важное значение на Навруз имеет стол. В праздник на нем должны лежать магические предметы и продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в Новом году.По традиции, на столе жителей Таджикистана должны присутствовать семь яств, название которых начинается с буквы "син": семена руты — сипанд, яблоко — себ, черные косточки — сиахдане, дикая маслина — санджид, уксус — сирке, чеснок — сир и проросшее зерно — сабзи.Читайте также:

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навруз, таджикистан