https://uz.sputniknews.ru/20220320/putin-i-mirziyoev-obmenyalis-pozdravleniyami-23442148.html

Путин и Мирзиёев обменялись поздравлениями

Путин и Мирзиёев обменялись поздравлениями

Главы России и Узбекистана поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

2022-03-20T12:56+0500

2022-03-20T12:56+0500

2022-03-20T12:56+0500

общество

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиёев

поздравление

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменялись поздравительными посланиями в честь 30-летия установления дипломатических отношений.Взаимодействие между двумя странами вышло "на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства" и развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем обращении.Президенты выразили готовность и дальше развивать и укреплять отношения между странами в интересах дружественных народов.Читайте также:

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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление