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Путин и Мирзиёев обменялись поздравлениями
Путин и Мирзиёев обменялись поздравлениями
Главы России и Узбекистана поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.
2022-03-20T12:56+0500
2022-03-20T12:56+0500
2022-03-20T12:56+0500
общество
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиёев
поздравление
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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменялись поздравительными посланиями в честь 30-летия установления дипломатических отношений.Взаимодействие между двумя странами вышло "на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства" и развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем обращении.Президенты выразили готовность и дальше развивать и укреплять отношения между странами в интересах дружественных народов.Читайте также:
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление
Путин и Мирзиёев обменялись поздравлениями
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Главы России и Узбекистана поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik
. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменялись поздравительными посланиями
в честь 30-летия установления дипломатических отношений.
"За прошедшие десятилетия Россией и Узбекистаном накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, налажено конструктивное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, координация усилий в противостоянии угрозам и вызовам региональной безопасности", - говорится в поздравительном письме Владимира Путина.
Взаимодействие между двумя странами вышло "на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства" и развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем обращении.
"Рекордных показателей достигла взаимная торговля. Осуществляются масштабные проекты промышленной кооперации. Развивается гуманитарное сотрудничество, наращиваются связи в сферах здравоохранения, науки, культуры, искусства и образования", - говорится в обращении.
Президенты выразили готовность и дальше развивать и укреплять отношения между странами в интересах дружественных народов.