https://uz.sputniknews.ru/20220320/studenty-mogut-pokupat-lgotnye-bilety-cherez-sayt-jd-23445507.html
Студенты могут покупать льготные билеты через сайт ЖД
Студенты могут покупать льготные билеты через сайт ЖД
Для получения скидки теперь не нужно предъявлять студенческий билет.
2022-03-20T16:38+0500
2022-03-20T16:38+0500
2022-03-20T16:38+0500
общество
студенты
билет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/13/20970358_10:173:1097:784_1920x0_80_0_0_66c2bb0f2d92078ff5395597c78e0716.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Система управления процессами высшего образования HEMIS теперь интегрирована с платформой АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщило Министерство высшего и среднего профессионального образования в своем Telegram-канале.Купить билеты со скидкой через сайт "Узбекистанских железных дорог" chipta.railway.uz могут только студенты, зарегистрированные в системе HEMIS. Для этого им нужно нажать на кнопку "Я студент".Ранее "Узбекистон темир йуллари" объявила о скидке для студентов в праздничные дни на билеты по внутренним направлениям.Читайте также: В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/13/20970358_0:235:732:784_1920x0_80_0_0_b27e50bab9718ceee8ddef04e15bea0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
студенты, билет
Студенты могут покупать льготные билеты через сайт ЖД
Подписаться на
Для получения скидки теперь не нужно предъявлять студенческий билет.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik
. Система управления процессами высшего образования HEMIS теперь интегрирована с платформой АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщило Министерство высшего и среднего профессионального образования в своем Telegram-канале
.
Купить билеты со скидкой через сайт "Узбекистанских железных дорог" chipta.railway.uz могут только студенты, зарегистрированные в системе HEMIS. Для этого им нужно нажать на кнопку "Я студент".
"В связи с праздником Навруз с 21 по 23 марта 2022 года студенты государственных вузов могут приобрести билеты на все пассажирские поезда через сайт для покупки электронных железнодорожных билетов", - говорится в сообщении.
Ранее "Узбекистон темир йуллари" объявила о скидке для студентов в праздничные дни на билеты по внутренним направлениям.