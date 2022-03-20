https://uz.sputniknews.ru/20220320/studenty-mogut-pokupat-lgotnye-bilety-cherez-sayt-jd-23445507.html

Студенты могут покупать льготные билеты через сайт ЖД

Студенты могут покупать льготные билеты через сайт ЖД

Для получения скидки теперь не нужно предъявлять студенческий билет.

2022-03-20T16:38+0500

2022-03-20T16:38+0500

2022-03-20T16:38+0500

общество

студенты

билет

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Система управления процессами высшего образования HEMIS теперь интегрирована с платформой АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщило Министерство высшего и среднего профессионального образования в своем Telegram-канале.Купить билеты со скидкой через сайт "Узбекистанских железных дорог" chipta.railway.uz могут только студенты, зарегистрированные в системе HEMIS. Для этого им нужно нажать на кнопку "Я студент".Ранее "Узбекистон темир йуллари" объявила о скидке для студентов в праздничные дни на билеты по внутренним направлениям.Читайте также: В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма

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студенты, билет