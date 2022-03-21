https://uz.sputniknews.ru/20220321/kinjalnoe-preduprejdenie-mirotvortsam-iz-nato-na-ukraine-23470149.html

"Кинжальное" предупреждение "миротворцам" из НАТО на Украине

"Кинжальное" предупреждение "миротворцам" из НАТО на Украине

Минувшие двое суток показали, что российские войска перемалывают ВСУ без выходных, на всей территории, с акцентом на западных и южных регионах Украины.

2022-03-21T21:30+0500

2022-03-21T21:30+0500

2022-03-21T21:30+0500

колумнисты

нато

украина

миротворцы

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Многосферная операция, непредсказуемая тактика, массированные удары с разных направлений высокоточным ракетным оружием позволяют российским войскам стремительно расширять зону контроля на украинской территории, обезоруживать противника даже в глубоком тылу. Приоритетными целями остаются важные военные объекты, огневые позиции артиллерии, стратегические арсеналы, наиболее боеспособные соединения ВСУ, центры сбора иностранных "добровольцев", резервы ГСМ и предприятия ВПК Украины.В ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские Вооруженные силы России продолжают занимать стратегические форпосты, параллельно выстраивая эшелонированную оборону и тыловую логистику. Активность и эффективность огневого поражения целей постоянно растут. Минувшие двое суток показали, что российские войска перемалывают ВСУ без выходных, на всей территории, с акцентом на западных и южных регионах Украины.Сегодняшним ночным ударом высокоточных крылатых ракет ВС России уничтожили Центр подготовки иностранных наемников и украинских нацистов в Ровенской области (в 160 км от польской границы), ликвидированы более 80 специалистов на полигоне Новая Любомирка. Одновременно крылатыми ракетами уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады ВСУ близ населенного пункта Селец (в 20 км от белорусской границы).Гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" (из воздушного пространства над Крымом) и крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Каспийского моря) 20 марта уничтожены более 100 иностранных военных инструкторов, наемников, и украинских военнослужащих в учебном центре Сил специальных операций на территории Житомирской области. Выведены из строя боевая техника и инфраструктура центра.Запад очень болезненно воспринял эти второй и третий – после Яворовского полигона – сигналы России относительно неизбежной судьбы иностранных "добровольцев" и "миротворцев" на украинской территории.Основной целью сегодняшнего ракетного удара по Николаевскому судостроительному заводу стал склад боеприпасов, расположенный возле недостроенного ракетного крейсера "Украина". Попутно "прилетело" блокпостам ВСУ и терроборонщикам в окрестностях.Ранее в Николаевской области уничтожены расположение 79-й десантно-штурмовой бригады и главная базе горючего ВСУ близ Константиновки. В результате 79-я бригада ВСУ потеряла до 90 процентов личного состава (оставшиеся десантники попросту деморализованы), горючее для боевой техники в Николаевской и Одесской областях – на исходе, пополнение боезапаса становится проблемой.Ранее корабли Черноморского флота России ударили "Калибрами" по цехам ремонта бронетехники ВСУ в городе Нежин Черниговской области. Предприятий для восстановления подбитых танков, БТР и БМП на Украине практически не осталось.Мобилизация первой и второй волны не прибавляет боеспособности ВСУ, "контрнаступление" которых развивается исключительно в виртуальной реальности украинской пропаганды."Чистый ад"Гиперзвуковой и нестандартный подход России к решению проблем демилитаризации и денацификации Украины дает результат. Сужается кольцо блокады вокруг Киева.В населенном пункте Николаевка, в 15 км к западу от украинской столицы, российские войска захватили защищенный (заглубленный) командный пункт ВСУ, при этом добровольно сдались в плен более 60 украинских военнослужащих пункта управления, преимущественно старшие офицеры. К западу от Киева прекратила сопротивление 14-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ "имени Романа Великого".Завершаются зачистка Мариуполя и севернее – разгром нацистских формирований "Азов", "Айдар" и "Донбасс". Киевскому режиму все труднее скрывать реальные потери ВСУ.Значительное количество западных комбатантов вернулись в Польшу, где продолжают рассказывать про "Чистый ад" российских ракетных ударов, и преувеличения в этом нет. Могущество крылатых и гиперзвуковых ракет ВС России эффективно дополняют залпы тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк", которые впервые применили в Донбассе против украинских нацистов 20 марта.Напомню, "Солнцепёк" на платформе танка Т-72 предназначен для уничтожения объемным взрывом позиций и легкобронированной техники противника. Реактивные снаряды на удалении до 6 км надежно расчищают пространство перед атакой основных сил. По могуществу ТОС-1А "Солнцепёк" поражения уступает лишь тактическому ядерному оружию.Многие иностранные наемники получили боевой опыт в Ираке и Афганистане, но абсолютно не готовы к боям с хорошо вооруженными и обученными российскими войсками. Так, на Украине очень быстро погиб "самый смертоносный снайпер НАТО", ветеран 22-го пехотного полка Королевской канадской пехоты по кличке Вали.Американский военный аналитик и экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер, который десятилетиями изучал советские и российские войска, наблюдает "классическую многовекторную стратегию, когда ВС РФ связывают силы противника, уничтожают важные военные объекты, обходят укрепрайоны и окружают наиболее боеспособные соединения ВСУ, не давая украинской стороне перехватить инициативу". Риттер также отмечает высокий темп продвижения российских войск – "самый быстрый в современной истории", и оценивает поражение превосходящих по численности украинских войск как разгромное.Ветеран американской разведки Ребекка Коффлер также считает, что российские удары гиперзвуковыми ракетами "меняют правила игры в геополитической сфере", и это "стратегический сигнал" Западу.Военно-аналитический центр RAND рекомендует Киеву достичь мирного договора с Москвой до того момента, как в военный конфликт с Украиной вступит Беларусь. Военные аналитики США уверены: этот вариант развития событий приведет к полному контролю России над Украиной, и формированию СССР 2.0.В ситуации с Украиной очевидна слабость НАТО, которая не способна противостоять России. Соединенные Штаты практически ежедневно заявляют, что не направят свои войска на Украину для войны с Россией. И все же Вашингтон не исключает, что какая-то из стран НАТО сделает это по своей инициативе. Глава Пентагона Ллойд Остин пытается принудить Болгарию "к смертельной поддержке Украины".Накануне внеочередного саммита НАТО в Брюсселе (24 марта), где будет обсуждаться "миротворческая" инициатива Польши, Москва ясно дает понять "партнерам", что произойдет с войсками альянса на территории Украины. Россия неслучайно поражает цели у границ Украины со странами альянса в приоритетном порядке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Редкий Bayraktar долетит до середины Днепра >>Мариупольский котел как модель разгрома ВСУ и НАТО >>

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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нато, украина, миротворцы