https://uz.sputniknews.ru/20220321/novak-sprognoziroval-novuyu-volnu-rosta-tsen-na-neft-23469080.html

Новак спрогнозировал новую волну роста цен на нефть

Новак спрогнозировал новую волну роста цен на нефть

Отказ США и Великобритании от импорта российской нефти незначительно повлияет на Москву, так как объемы поставок в эти страны были небольшими.

2022-03-21T19:08+0500

2022-03-21T19:08+0500

2022-03-21T19:10+0500

россия

александр новак

нефть

сша

рост цен

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Мировые цены на топливо могут подняться до 300 долларов за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти. С таким предположением выступил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.По его словам, Москва намерена диверсифицировать поставки.По данным вице-премьера, компании уже занимаются созданием логистических схем и цепочек, а власти просчитывают даже "самые жесткие сценарии". Так, если нефть продается с дисконтом, "то ее с удовольствием купят", заметил Новак.Говоря о решении США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти, чиновник заметил, что это незначительно повлияет на Москву, так как объемы поставок в эти страны были небольшими.После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля, западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под санкции попали несколько крупнейших российских банков, Европа, США и Канада закрыли небо для российских самолетов, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте также:Лавров назвал страны, которые не "возьмут под козырек" перед США >>"Иран смог, Россия тем более справится"— эксперт про опыт жизни под санкциями >>

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александр новак, нефть, сша, рост цен