https://uz.sputniknews.ru/20220321/perezagruzka-mira-zapuschena-23452275.html

Перезагрузка мира запущена

Перезагрузка мира запущена

Осознание новой реальности, в которую перешла Россия и весь остальной мир, приходит волнами и уточняется практически каждый день.

2022-03-21T10:22+0500

2022-03-21T10:22+0500

2022-03-21T11:13+0500

колумнисты

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/15/23454722_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6964ac96de745cbd98b4f6993f869ce3.jpg

Во-первых, специальная военная операция на Украине, которая запустила перекраивание мира. Поток новостей с фронта сейчас затормозился, но оставим военный анализ и оценки специалистам. Что же касается военно-политической составляющей, то Запад настроен на затягивание конфликта в ближней и дальней перспективе, а обещанные Украине военные ресурсы активно способствуют этой цели. Президент Байден 16 марта одобрил военную помощь Киеву на 800 миллионов долларов — дополнительно к утвержденным 12 марта 200 миллионам. Таким образом, демилитаризация Украины не просматривается ни на каком горизонте планирования, ни ближнем, ни дальнем.Более того — с точки зрения Запада, возможна и эскалация конфликта. Хотя Джо Байден и другие представители администрации не раз повторяли, что установление бесполетной зоны не планируется, полностью исключать такого решения нельзя. Белый дом смотрит за развитием ситуации и уточняет свои действия шаг за шагом. Если в настоящее время такой потребности нет, это не значит, что через несколько месяцев такая потребность не появится. В среду, 16 марта, президент Зеленский выступил перед конгрессом США, в очередной раз потребовав бесполетной зоны и поставок вооружений. Его выступление с сопроводительным видео служило дальнейшей психологической мобилизации американского истеблишмента и широкой публики против России. От Зеленского в конгрессе требовалось лишь актерское мастерство в художественном чтении. Однако по существу речь выражала позицию военной машины США за прямую войну с Россией. Это американское "ястребиное" лобби требовало словами актера Зеленского введения бесполетной зоны.Параллельно идут мирные переговоры между представителями России и Украины. Пока этот процесс выглядит необходимой формальностью, но не более. Представители Украины предлагают австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства с собственной армией, а одним из гарантов соглашения предлагает себя Турция. На данном этапе это звучит весьма оторванно от реальности; возможно, впоследствии каким-либо образом эти формулы обретут материальность.Но кто сейчас заинтересован в мире? Зеленский? После серии милитаристских речей и надрывно-эмоционального выступления в конгрессе США может ли новый герой и любимец широкой западной публики вдруг развернуться на 180 градусов и запросить мира? Вряд ли. Но даже если такие чудеса случались бы, насколько Зеленский еще управляет ситуацией на Украине? Путин зафиксировал поражение Запада >>И совершенно точно мира не хотят в Вашингтоне: американское лобби войны давно ждало повода развязать открытый конфликт против России руками украинцев, и сейчас, с их точки зрения, все идет хорошо. И чем дольше будет идти, тем лучше. Гибель гражданского населения — не аргумент. Жизни украинских граждан для заокеанских стратегов значат так же мало, как и жизни афганцев, иракцев, сирийцев в войнах на Ближнем Востоке или многонационального населения при бомбардировках Белграда.Можно ли представить, что Зеленский вдруг выйдет из-под американского контроля и сам захочет мира? Ведь для него, наверное, жизни сограждан имеют значение. "Чего это он о себе возомнил?!" — услышит Зеленский окрик из Вашингтона. "Мы его поставили, вооружили на войну с Россией, а он против нас миром пошел?" — вобьют его кураторы обратно в ранг вассала. Ибо единственный выход из положения марионетки — это смерть. Причем жестокая, как в случае с Саддамом Хусейном или, еще хуже, Муаммаром Каддафи. А нацистов на Украине, желающих свести счеты с еврейским мальчиком из хорошей семьи, найдется гораздо больше, чем требуется.Восточная часть будет под постоянным военным прессингом, и гарантировать мирную жизнь настрадавшимся жителям признанных ДНР и ЛНР будет непросто. Повторим, что демилитаризацию Украины в Вашингтоне не рассматривают совсем и военный бюджет конгресс США никогда не отменял.Второй, гораздо более масштабный процесс — экономическая война США против России, которая охватывает, естественно, всю территорию нашей страны. Белый дом объяснял, что было два варианта действий: начать физически войну с Россией или заставить Россию "заплатить высокую цену" путем введения тотальных санкций. В силу инстинкта самосохранения выбор очевиден. Эта экономическая война — всерьез и, согласно планам Вашингтона, "до победного конца" — как для администрации Рейгана разрушение Советского Союза. Отмена санкций столь же маловероятна, как и демилитаризация Украины.Внутри России на протяжении двадцати с лишним лет практически все усилия правительства были направлены на встраивание страны в глобальную экономику с ориентиром на Запад. Национальный частный и государственный капитал получал от этого крупные дивиденды, небольшая часть по законам рейганомики просачивалась и до среднего класса. Украина разделила Запад >>Инвестиции и торговля подвязали Россию к Западу тысячами связей. Много что получилось в гуманитарной и спортивной сферах: Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу и десятки других крупных мероприятий преобразовали Россию в яркое, привлекательное направление для самых разных инициатив.Теперь эти связи с Западом разорваны, мягкая сила отменена — и от правительства требуется практически противоположное: строить самостоятельную экономику и связи с другими странами и регионами. Конечно, с уходом западного бизнеса открываются невиданные с конца 1990-х возможности для бизнеса российского, и правительство уже заявило о многих мерах поддержки экономики в новых условиях. Успех будет зависеть от многих факторов, в том числе от посвященности чиновников благосостоянию страны и народа.Очевидно, что и Западу выкорчевывание России из мирового рынка обойдется дорого. Последствия повышения цен на энергоносители, удобрения, зерно встряхнут в Европе не только экономику. Между тем риски еще могут и усугубиться. Один из редких здравых голосов в Вашингтоне Джордж Биби, вице-президент и директор по исследованиям в Центре национальных интересов, предупреждает против американского стремления принудить Кремль к "капитуляции" и организовать "смену режима" в России: "Лидеры сверхдержав не должны загонять друг друга в ситуации, когда им приходится выбирать между потерей лица и развязыванием ядерной войны". По словам Кеннеди, напоминает Биби, это было главным уроком кубинского ракетного кризиса.Джордж Биби предупреждает о риске военного столкновения между США и Россией: если требования безопасности России не будут услышаны, нас ждет уже не холодная, а "весьма горячая" война. Как ее избежать? "Мы должны признать болезненную реальность: им нужен жизнеспособный путь к будущему, в котором санкции будут ослаблены, а войска НАТО не будут размещены на Украине, обеспечивая ее (России) безопасность", — предлагает эксперт.Сможет ли Вашингтон смириться с такой "болезненной" реальностью? Сам Джордж Биби с подобным взвешенным подходом продержался в ЦРУ во главе отдела анализа по России лишь три года, в 2005-2007-м, а потом был отправлен работать на открытых источниках. Вероятно, взвешенные позиции не вписывались в целеполагание системы. А в сегодняшней ситуации такие мнения имеют минимальный вес.Украина не идет в НАТО, которая пытается овладеть Украиной >>Гигантский долг и внутренние противоречия в США заставляют мирового гегемона применять все более агрессивные средства для поддержания ускользающего статуса. Получение контроля над ближневосточными энергоресурсами стоило почти двадцати лет войн в регионе. Но теперь дело дошло до более сложных задач, таких как отъем энергетических рынков и возможностей России. Проблема для Запада — в том, что армия России не идет ни в какое сравнение с тем, с чем натовским военным приходилось сталкиваться в Ираке или Сирии.По сумме двух процессов — военной операции России на Украине и экономической войны Запада против России — Россия и мир вместе с ней вступили в период глубокой трансформации. Успех "перезагрузки" зависит от того, чья система дольше продержится в кризисных условиях и сможет успешнее адаптироваться к новым форматам.Источник: РИА Новости

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Вероника Крашенинникова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1117/44/11174423_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e5c643cba14e71c7b95b1c5d2e4e7014.jpg

Вероника Крашенинникова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1117/44/11174423_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e5c643cba14e71c7b95b1c5d2e4e7014.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Вероника Крашенинникова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1117/44/11174423_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e5c643cba14e71c7b95b1c5d2e4e7014.jpg

мир