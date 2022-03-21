https://uz.sputniknews.ru/20220321/politkonsultant-trampa-rasskazal-chto-gotovili-amerikantsy-v-biolaboratoriyax-na-ukraine-23459801.html

Политконсультант Трампа рассказал, что готовили американцы в биолабораториях на Украине

Политконсультант Трампа рассказал, что готовили американцы в биолабораториях на Украине

По словам экс-советника президента США, американские граждане не получают объективной информации о событиях на Украине.

2022-03-21T15:02+0500

2022-03-21T15:02+0500

2022-03-21T15:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сша

биолаборатории

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Спецоперация России по защите Донбасса носит исключительно оборонительный характер. Об этом в интервью Real America’s Voice заявил бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун.При этом он отметил, что американские граждане не получают объективной информации о событиях на Украине.Политический консультант, работавший на Белый дом, подчеркнул, что в нынешних условиях Путин действует оборонительно, а не наступательно. Но об этом не сообщают в мейнстримных СМИ. По его словам, американские политики лицемерят, говоря о желании поддержать демократию на Украине, поскольку киевское правление сложно назвать демократическим.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Участники переговоров отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.Читайте также:Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань >>Китай атакует США вопросами по биолабораториям >>

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украина, сша, биолаборатории