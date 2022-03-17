https://uz.sputniknews.ru/20220317/kitay-atakuet-ssha-voprosami-po-biolaboratoriyam-23392935.html
Китай атакует США вопросами по биолабораториям
Китай атакует США вопросами по биолабораториям
Китай атакует США вопросами по биолабораториям
2022-03-17T15:40+0500
2022-03-17T15:40+0500
2022-03-17T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Сегодня посольство Китая в Казахстане задало очередную порцию острых вопросов по военно-биологическим лабораториям Соединенным Штатам Америки.Об этом передает Sputnik Казахстан.КНР задала США следующие вопросы по биолабораториям: "Соединенные Штаты располагают 336 биологическими лабораториями по всему миру.Ранее в Китае газета "Жэньминь жибао" в 2021 году писала про поспешное закрытие американской секретной военной лаборатории в Форт-Детрике сразу после необъяснимой вспышки пневмонии около нее.В сентябре 2019 года в докладе штата Мэриленд, где находится биолаборатория, упомянули о растущем числе случаев "пневмонии, связанной с электронными сигаретами".Кроме того, в июле того же года вспышку респираторного заболевания обнаружили и в домах престарелых рядом с Форт-Детриком.В том же месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали официальное письмо о прекращении деятельности лаборатории, передает РИА Новости.До этого миссия Китая при Евросоюзе напомнила НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии.Ранее КНР потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине.Читайте также:США требуют от Китая геополитического самоубийстваКитай готовится к "адским" санкциям
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китай, сша, биолаборатории, казахстан
Китай атакует США вопросами по биолабораториям
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Китайская народная республика продолжает задавать неудобные вопросы Штатам. Несколько заявлений сделало посольство КНР в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Сегодня посольство Китая в Казахстане задало очередную порцию острых вопросов по военно-биологическим лабораториям Соединенным Штатам Америки.
Об этом передает Sputnik Казахстан
.
КНР задала США следующие вопросы по биолабораториям:
"Соединенные Штаты располагают 336 биологическими лабораториями по всему миру.
Какая связь между ними и Пентагоном?
Как США обеспечивают безопасность этих лабораторий?
Почему на протяжении уже более 20 лет Соединенные Штаты постоянно препятствуют созданию механизма проверки "Конвенции о запрещении биологического оружия", о чем они беспокоятся?
Какое отношение имеет лаборатория Форт-Детрик к распространению коронавируса?" — задается вопросами посольство Китая.
Ранее в Китае газета "Жэньминь жибао" в 2021 году писала про поспешное закрытие американской секретной военной лаборатории в Форт-Детрике сразу после необъяснимой вспышки пневмонии около нее.
В сентябре 2019 года в докладе штата Мэриленд, где находится биолаборатория, упомянули о растущем числе случаев "пневмонии, связанной с электронными сигаретами".
Кроме того, в июле того же года вспышку респираторного заболевания обнаружили и в домах престарелых рядом с Форт-Детриком.
В том же месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали официальное письмо о прекращении деятельности лаборатории, передает РИА Новости
.
До этого миссия Китая при Евросоюзе напомнила
НАТО, кто бомбил их посольство в Югославии.
Ранее КНР потребовал
от США отчитаться по биолабораториям на Украине.