https://uz.sputniknews.ru/20220321/putin-i-mirziyoev-obsudili-spetsoperatsiyu-na-ukraine-23462980.html

Путин и Мирзиёев обсудили спецоперацию на Украине

Путин и Мирзиёев обсудили спецоперацию на Украине

Шавкат Мирзиёев озвучил свое мнение Владимиру Путину касательно действий российской стороны на Украине.

2022-03-21T16:21+0500

2022-03-21T16:21+0500

2022-03-21T17:23+0500

политика

владимир путин

шавкат мирзиёев

украина

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Главы Узбекистана и России поговорили по телефону, сообщает пресс-служба российского Кремля. Беседа состоялась по инициативе главы Узбекистана.Лидеры поздравили друг друга с значимой датой – 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, подтвердив при этом обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества.Владимир Путин проинформировал Шавката Мирзиёева о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны.Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Участники отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.Читайте также:Мирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на Украине >>Мирзиёев пообещал эвакуировать всех узбекских студентов из Украины >>

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владимир путин, шавкат мирзиёев, украина