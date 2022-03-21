https://uz.sputniknews.ru/20220321/shkoly-i-detskie-sady-smogut-polzovatsya-yuridicheskimi-uslugami-23459374.html

Школы и детские сады смогут пользоваться юридическими услугами

Школы и детские сады смогут пользоваться юридическими услугами

В Узбекистане юридические центры расширяют круг услуг.

2022-03-21T15:58+0500

2022-03-21T15:58+0500

2022-03-21T15:58+0500

общество

узбекистан

школы

детские сады

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Деятельность юридических центров решили расширить. Об этом говорится в постановлении президента.С первого августа 2022 года юридические центры будут оказывать свои услуги районным государственным отделам:До первого мая для консультаций запустят Call-центр, который поддержит электронную систему "E-huquqshunos".Кроме того, до декабря разработают проекты, по которым юридические центры смогут также обслуживать госорганы, организации областного уровня и хокимияты.Центры юридических услуг начали работать с первого октября 2021 года. Они созданы при территориальных управлениях юстиции.Электронная система "E-huquqshunos" позволяет государственным организациям собирать и обрабатывать всю информацию, связанную с оказанием юридических услуг.Читайте также:В Узбекистане решено сократить управленцев в органах юстицииВ Узбекистане появится IT-виза

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узбекистан, школы, детские сады