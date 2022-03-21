https://uz.sputniknews.ru/20220321/shkoly-i-detskie-sady-smogut-polzovatsya-yuridicheskimi-uslugami-23459374.html
Школы и детские сады смогут пользоваться юридическими услугами
Школы и детские сады смогут пользоваться юридическими услугами
В Узбекистане юридические центры расширяют круг услуг.
2022-03-21T15:58+0500
2022-03-21T15:58+0500
2022-03-21T15:58+0500
общество
узбекистан
школы
детские сады
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Деятельность юридических центров решили расширить. Об этом говорится в постановлении президента.С первого августа 2022 года юридические центры будут оказывать свои услуги районным государственным отделам:До первого мая для консультаций запустят Call-центр, который поддержит электронную систему "E-huquqshunos".Кроме того, до декабря разработают проекты, по которым юридические центры смогут также обслуживать госорганы, организации областного уровня и хокимияты.Центры юридических услуг начали работать с первого октября 2021 года. Они созданы при территориальных управлениях юстиции.Электронная система "E-huquqshunos" позволяет государственным организациям собирать и обрабатывать всю информацию, связанную с оказанием юридических услуг.Читайте также:В Узбекистане решено сократить управленцев в органах юстицииВ Узбекистане появится IT-виза
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узбекистан, школы, детские сады
Школы и детские сады смогут пользоваться юридическими услугами
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В Узбекистане юридические центры расширяют круг услуг. С августа они начнут обслуживать районные подразделения некоторых министерств и ведомств.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Деятельность юридических центров решили расширить. Об этом говорится в постановлении президента.
С первого августа 2022 года юридические центры будут оказывать свои услуги районным государственным отделам:
по поддержке махалли и старшего поколения;
туризма и культурного наследия;
государственным налоговым инспекциям;
центрам содействия занятости;
государственным школам и детским садам;
многопрофильным центральным и семейным поликлиникам.
До первого мая для консультаций запустят Call-центр, который поддержит электронную систему "E-huquqshunos".
Кроме того, до декабря разработают проекты, по которым юридические центры смогут также обслуживать госорганы, организации областного уровня и хокимияты.
Центры юридических услуг начали работать с первого октября 2021 года. Они созданы при территориальных управлениях юстиции.
Электронная система "E-huquqshunos" позволяет государственным организациям собирать и обрабатывать всю информацию, связанную с оказанием юридических услуг.