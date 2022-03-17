https://uz.sputniknews.ru/20220317/v-uzbekistane-poyavitsya-it-viza-23391300.html

В Узбекистане появится IT-виза

В Узбекистане появится IT-виза

Она позволит беспрепятственно въезжать и выезжать из Узбекистана в течение трех лет и пользоваться услугами образования и медицины наравне с гражданами республики.

2022-03-17T13:19+0500

2022-03-17T13:19+0500

2022-03-17T13:27+0500

общество

виза

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/11/23391821_0:88:850:566_1920x0_80_0_0_cfeb94b01a7a24f80e2e77108c5c0357.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане вводится специальная IT-виза. Получить ее смогут иностранные инвесторы, основатели IT-компаний, специалисты в сфере компьютерной техники, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и связи.Получив такую визу можно в течение трех лет беспрепятственно въезжать и выезжать из Узбекистана. Кроме того, она дает возможность пользоваться услугами образования и медицины наравне с гражданами Узбекистана.Владельцы такой визы также смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.Для получения IT-визы нужно подать заявку и получить рекомендацию IT-парка на сайте itvisa.uz. Учредители IT-компаний должны стать резидентами IT-Парка.Резиденты IT-Parkа получают налоговые льготы и преференции. В частности, они полностью освобождены от всех видов налогов и таможенных платежей, ставка подоходного налога для них снижена до 7,5%, налог на дивиденды – до 5%.IT-Park запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказываются услуги по открытию юридических лиц (по принципу OneStopShop), поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов оказывается содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях резидентах IT-Park.С начала года программой уже воспользовались более 3 тысяч иностранных IT-специалистов, которые работают исключительно на оказание услуг зарубежным компаниям, а их навыки и опыт позволят поднять квалификацию молодых специалистов Узбекистана.Благодаря запущенной в 2019-м программе One Million Uzbek Coders, а также открытию IT-центров IT Park в регионах страны ежегодно выпускаются более 50 тысяч молодых специалистов сферы.Создаваемые в Узбекистане филиалы зарубежных компаний, а также приток иностранных специалистов позволят трудоустроить свыше 5 тысяч молодых кадров в сфере информационных технологий и увеличить экспорт IT-услуг до 100 миллионов долларов США.Напомним, Мининфоком и Мининноваций Узбекистана договорились с Министерством информатизации и связи Татарстана о создании рабочей группы, которая подготовит дорожную карту сотрудничества в сфере развития IT-технологий. Это взаимодействие развивается с 2019 года и предусматривает мероприятия по развитию стартап-экосистемы, IT-образования, а также внедрение венчурных механизмов финансирования перспективных проектов.Читайте также:Нанотехнологии и дроны: какие стартапы связывают Узбекистан и Россию >>Павел Дуров оценил "блокчейное" будущее Узбекистана и Украины >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

виза, узбекистан