https://uz.sputniknews.ru/20220321/ukrainskie-bejentsy-stanovyatsya-novymi-rabami-evropy-23453597.html

Украинские беженцы становятся новыми рабами Европы

Украинские беженцы становятся новыми рабами Европы

Уже более трех миллионов украинцев оказались в Европе. Число это растет каждый день чуть ли не в геометрической прогрессии.

2022-03-21T12:01+0500

2022-03-21T12:01+0500

2022-03-21T12:01+0500

колумнисты

беженцы

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/15/23453891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_857714643227654c18e6b764263d606f.jpg

Спасаясь от боевых действий, хаоса и мародерства, царящего сейчас на украинских улицах, беженцы идут сплошным потоком. Причем большинство из них — женщины и дети. По данным ООН, каждую минуту Украину покидают 55 детей. Подчеркнем: каждую минуту!Ехали бы и мужчины, но режим Зеленского запретил им покидать страну, объявив тотальную мобилизацию. А поскольку большинство парней не хочет воевать за интересы своих олигархов и идеи национализма, украинцы вынуждены прятаться от призыва и пускаться во все тяжкие, чтобы не быть пойманными за "дезертирство". Такая вот "народная война", в которой народ Украины не хочет принимать участие, но его постоянно принуждают к этому.Многие жители Украины с удовольствием поехали бы в Россию, чтобы переждать тяжелую фазу боев. Это видно хотя бы из тех потоков автомобилей, которые выстраиваются при выезде из Мариуполя на восток, на КПП "Гоптовка" в Харьковской области и даже в Чернобыльской зоне, через которую украинцы едут в Беларусь и транзитом — в Россию. Но Запад эти кадры старается не замечать — не укладываются в шаблоны о "лютой ненависти", которая якобы существует между русскими и украинцами.Так, Эммануэль Макрон недавно обвинил Москву в "цинизме" в связи с ее попытками открыть гуманитарные коридоры для украинцев, желающих перебраться к нам в страну. Оказывается, президент Франции "не знает много украинцев, которые хотели бы уехать в Россию". Как будто он вообще знает много украинцев, кроме Зеленского да Кличко. Чего не понимают на Западе, так это того, что большая часть украинцев имеет в России близких родственников, старых друзей, знакомых, искренне желающих им помочь. А значит, и кров над головой, и возможность интеграции в понятную им среду, где говорят на родном для многих из них русском языке, и, соответственно, возможность продолжать образование ребенка. Европейские СМИ, конечно, никогда не покажут кадры, на которых жители освобожденной недавно Волновахи радостно передают приветы своим родным и друзьям в России. Как и не объяснят, почему гуманитарные коридоры в обе стороны открываются лишь в тех зонах, которые контролируются российскими военными, а не украинскими националистами, предпочитающими прикрываться мирным населением, как живым щитом.Именно такая политика Запада и киевского режима приводит к тому, что особо уязвимые категории украинских беженцев оказываются в совершенно чуждой им Европе, без языка, без связей там, без средств к существованию, без жилья, то есть без всего того, что было бы у них в России, имей они возможность оказаться здесь. И это уже создает предпосылки для злоупотреблений и даже преступлений в отношении женщин и детей.В Польше недавно арестован 49-летний мужчина, который заманил 19-летнюю украинскую беженку к себе под видом предоставления ей убежища и изнасиловал ее. В немецком Дюссельдорфе два мигранта из Ирака и Нигерии (некоторые СМИ пишут, что из Туниса) изнасиловали 18-летнюю украинку. Причем оба мигранта каким-то загадочным образом тоже получили украинские паспорта.Европа предает Украину — по частям и целиком >>Уже появились первые сообщения о том, что юным украинкам поступают предложения жилья в обмен на секс с хозяевами квартир. Такой случай, например, расследуется в Бельгии. А вообще, историй о том, как под видом "волонтеров", помогающих беженцам из зоны боевых действий, в Европе действуют банды торговцев людьми, становится все больше и больше в соцсетях.В итоге даже первая леди Украины Елена Зеленская выпустила памятку украинкам, объясняющую, как тем не стать жертвами работорговли в Европе. Некоторые ее советы выглядят очевидными, но на деле являются невыполнимыми. Например, совет не отдавать свои паспорта и документы на детей. Попробуй сделать это, если хозяин квартиры, где остановились беженцы, просит отдать паспорт на регистрацию в миграционную службу. А вот особо мудрая рекомендация от жены президента: "Сами оплачивайте услуги". Где людям, оказавшимся в чужой стране, брать средства, новоявленная Мария-Антуанетта не поясняет. Не стоит удивляться, если следующим советом от Зеленской станет ее призыв к беженцам не селиться в отелях ниже четырех звезд.Голландская газета NRC пообщалась в польском лагере для украинских беженцев с некоторыми такими девушками. Тем говорят, что они сами должны определить страну дальнейшего пребывания, но для этого им нужно найти кого-то, кто согласится принять их. Отсюда — и использование объявлений в соцсетях, общение с неизвестными, среди которых могут оказаться извращенцы, риски попасть в эксплуатацию и стать жертвами торговцев людьми. Похоже, Европа с появлением такого количества дешевых рабочих рук и особо уязвимых людей (особенно детей) вступает именно в новую эру работорговли.Судя по "шуточкам" относительно украинских беженцев в европейских СМИ, там действительно все больше зреет отношение к прибывающим как к источнику обогащения за счет их эксплуатации. Чего, к примеру, стоит свежая обложка скандального французского журнала Charlie Hebdo, на которой украинцы, изображенные откровенно оскорбительно, используются вместо мотора машины преуспевающего француза. А на своем сайте журнал вообще устроил опрос об отношении к украинским беженцам, в котором среди возможных ответов на вопрос "Что вы будете делать, если украинка постучит в вашу дверь?" содержался вариант: "Пошлю ее к тете, она любит животных". Очень красноречиво.Видео: кто спонсирует неонацизм на Украине – мнение историка >>Понятно, что Charlie Hebdo является провокационным изданием, постоянно эпатирующим публику. Но куда более солидные СМИ Европы тоже веселятся над украинскими беженцами. Например, Financial Times публикует карикатуру: "Семья Смит получила больше украинцев, чем мы". А газета The Times посвятила теме приема беженцев в Британии юмористический скетч, в котором как бы от имени министра внутренних дел своей страны отчитывается о том, как Лондон справляется с этой проблемой: "Мы просто никого не пускаем".Такая "веселая" юмореска была опубликована буквально накануне принятия британским правительством решения о схеме "Дома для Украины", в рамках которой Лондон пообещал выплачивать по 350 фунтов каждому домовладельцу, принявшему беженцев. После чего действительно начался бум заявок на получение "своих" украинцев. При этом правительство уточнило, что у него нет времени проверять ни заявителей, ни тем более условия содержания будущих постояльцев (слово "рабы" прямо пока не используется, хотя, возможно, скоро придут и к этому). То есть украинки, которым срочно посредством тех же соцсетей и "волонтеров" ищут британских "хозяев", могут оказаться где угодно, жить в нечеловеческих условиях и нещадно эксплуатироваться любым мошенником, позарившимся на 350 фунтов в месяц. В упомянутом выше скетче от The Times указывалась главная "проблема", с точки зрения рядового европейца: они не видят никакой разницы между русскими и украинцами. В общем-то, неудивительно — мы тоже ее не видим. По мере роста искусственно насаждаемой в Европе русофобии злость будет переноситься на всех, кто говорит по-русски, носит русскую фамилию, выглядит как русский. То есть на львиную долю беженцев с Украины, которых все равно будут воспринимать как русских.Понимая все это, некоторые специалисты по вопросам приема беженцев уже дают практические советы европейцам, как вести себя, если у них в доме завелись украинцы. Так, директор Академии организационной культуры Даниэль Браун предупреждает бюргеров, пожелавших разместить у себя чужаков, о колоссальной разнице культур между ними. И просит иметь в виду: "Нет, вы не можете позвонить властям и попросить кого-то "забрать вашу семью назад". Беженцы — это не щенки, которых вы можете вернуть в приют". Как видите, опять сравнение с животными. Это вовсе не Charlie Hebdo, это уже печатается на страницах изданий, претендующих на солидность.Для чего Россия начала спецоперацию на Украине — результаты опроса >>Отсюда и понятно, почему многие украинцы даже в условиях ежесекундно льющихся на них русофобских комментариев от своих СМИ пытаются прорываться к родным в Россию, которую им рисуют как врага, а не в Европу, где к ним порой относятся по-скотски. Но мы же слышали от украинских министров, почему это им запрещают делать: чтобы "не создавали картинку для российских пропагандистов". То есть киевскому режиму лучше, чтобы мирные жители украинских городов подвергали свою жизнь опасности, чем ехали бы к родным в Россию. Сколько украинских парней при этом погибнет, сколько украинских девушек попадет в сексуальное рабство, сколько украинских детей больше никогда не увидит свою родину — это военных преступников Киева совершенно не волнует.Источник: РИА Новости

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

беженцы, европа