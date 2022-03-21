https://uz.sputniknews.ru/20220321/uzbekistan-stolknulsya-s-saxarnymi-spekulyantami-23450642.html

Узбекистан столкнулся с "сахарными" спекулянтами

Узбекистан столкнулся с "сахарными" спекулянтами

Главное о ситуации с сахаром в Узбекистане читайте в материале.

2022-03-21T09:32+0500

2022-03-21T09:32+0500

2022-03-21T09:32+0500

экономика

узбекистан

сахар

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Узбекистане в последние дни наблюдается спекулятивный рост цен на сахар. Производителям в республике предписано увеличить объемы продаж на внутреннем рынке. В четверг, к примеру, на биржевом рынке цена на сахар выросла на 54,3% до 12,7 тысяч сумов за килограмм. АМК также предписал двум сахарным заводам Узбекистана — "Ангрен шакар" (Ташкентская область) и "Хоразм шакар" (Хорезмская область) — с 18 марта увеличить минимальные объемы сахара, выставляемых на биржевом рынке.Предприятия должны продавать сахар небольшими лотами и ограничить предельный объем продукции, реализуемого одному покупателю.Между тем к выходным среднедневная цена на все категории сахара снизилась на 15% за тонну. Регионы закупают сахар, исходя из уровня потребности. Ведущими регионами являются Ташкент и Ташкентская область (30%), Самаркандская область (12%), Кашкадарьинская и Хорезмская области (10%), Андижанская и Бухарская области (8%).Ранее Минсельхоз Узбекистана сообщал, что для гарантированного обеспечения 35-миллионного населения страны в 2022 году на внутреннем рынке планируется произвести 600 тысяч тонн сахара.Антимонопольный комитет рекомендует торговать сахаром на биржах так: не менее 2 000 тонн в сутки на равных условиях лотами по 1 тонне, закупать можно не более чем по 20 тонн сахара за раз.Позднее в Министерстве сельского хозяйства Узбекистана сообщили, что потребители в республике не будут испытывать дефицита зерна и сахара из-за введенных ограничений на поставки из России.Экономист в интервью Sputnik рассказал, как Узбекистан остановит рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и обыкновенной спекуляцией.Читайте также:

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узбекистан, сахар