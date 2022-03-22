https://uz.sputniknews.ru/20220322/kak-investory-vosprimut-rasshirenie-samarkanda--mnenie-urbanista-23492172.html
Как инвесторы воспримут расширение Самарканда – мнение урбаниста
Как инвесторы воспримут расширение Самарканда – мнение урбаниста
Сможет ли Самарканд стать драйвером роста экономики после расширения и что нужно, чтобы обеспечить приток инвестиций в город, рассказывает эксперт Александр Пузанов.
2022-03-22T21:05+0500
2022-03-22T21:05+0500
2022-03-22T21:05+0500
экономика
самарканд
узбекистан
инвестиции
город
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Территорию Самарканда расширят, присоединив к нему соседние районы, и в результате он превратится в город-миллионник. Чем обосновано такое решение, корреспонденту Sputnik объяснил генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.Мировой опыт показывает: города-миллионники приносят в государственный бюджет внушительные суммы, а также поддерживают регионы. Например, в сентябре прошлого года стало известно, что в России 60% всех трансферов регионам происходит за счет Москвы.Как рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, в 2020 году Москва оставила себе 890 млрд рублей, а регионам отдала 800 млрд рублей, поэтому город является крупнейшим донором страны. А по данным консалтинговой компании КБ "Стрелка" российские города-миллионники обеспечивают 1\3 ВВП страны и более половины этого вклада (54%) создается в Москве.Самарканд может учитывать опыт Москвы. Статус города-миллионника действительно может повысить его потенциал экономического развития, дав возможность попасть в мировые рейтинги о качестве жизни и инвестиционной привлекательности.Каждый бизнесмен изучает район, прежде чем вложить свои средства в него, а потому интересуется численностью населения, наличием трудовых ресурсов, говорит эксперт.Однако для достижения данной цели важно не просто поменять административные границы, нужны инфраструктурные изменения и развитие промышленности, напоминает Александр Пузанов.Что еще значит для республики формирование второго города-миллионника и какие сферы смогут привлечь инвесторов, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан.
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самарканд, узбекистан, инвестиции, город
Как инвесторы воспримут расширение Самарканда – мнение урбаниста
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Благодаря расширению Самарканд может стать драйвером роста экономики для Узбекистана, ведь города-миллионники привлекательны для инвесторов. Что нужно, чтобы обеспечить приток инвестиций в город, рассказывает эксперт Александр Пузанов.
Территорию Самарканда расширят, присоединив к нему соседние районы, и в результате он превратится в город-миллионник. Чем обосновано такое решение, корреспонденту Sputnik объяснил генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.
"Бизнес активно изучает такие рейтинги, прежде чем вкладывать деньги в город и размещать там производства. Шансы, что новый Самарканд станет более видимым в глобальном контексте для инвесторов, повышаются", — объясняет Пузанов.
Мировой опыт показывает: города-миллионники приносят в государственный бюджет внушительные суммы, а также поддерживают регионы. Например, в сентябре прошлого года стало известно, что в России 60% всех трансферов регионам происходит за счет Москвы.
Как рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, в 2020 году Москва оставила себе 890 млрд рублей, а регионам отдала 800 млрд рублей, поэтому город является крупнейшим донором страны. А по данным консалтинговой компании КБ "Стрелка" российские города-миллионники обеспечивают 1\3 ВВП страны и более половины этого вклада (54%) создается в Москве.
Самарканд может учитывать опыт Москвы. Статус города-миллионника действительно может повысить его потенциал экономического развития, дав возможность попасть в мировые рейтинги о качестве жизни и инвестиционной привлекательности.
Каждый бизнесмен изучает район, прежде чем вложить свои средства в него, а потому интересуется численностью населения, наличием трудовых ресурсов, говорит эксперт.
Однако для достижения данной цели важно не просто поменять административные границы, нужны инфраструктурные изменения и развитие промышленности, напоминает Александр Пузанов.
Что еще значит для республики формирование второго города-миллионника и какие сферы смогут привлечь инвесторов, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан
.